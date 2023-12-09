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Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 09.12.2023
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16:18 09.12.2023 (обновлено: 16:20 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/sdelka-1914820286.html
Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки
Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 09.12.2023
Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки
Черноморская инициатива по вывозу украинского зерна заработает, как только будут сняты санкции с российских компаний, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:18
2023-12-09T16:20
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Черноморская инициатива по вывозу украинского зерна заработает, как только будут сняты санкции с российских компаний, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, после сворачивания этой инициативы "никакой катастрофы не произошло" и "вопреки заявлениям западных политиков и функционеров Секретариата ООН о неизбежном росте цен на продовольствие и обострении угроз голода, стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается", глобального дефицита продовольствия не произошло. Захарова добавил, что возможность реанимирования "черноморской инициативы" остаётся. "Она заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса", - сказала официальный представитель МИД России в интервью агентству Франс Пресс. Она добавила, что в то же время Россия продолжает экспортировать отечественные продовольствие и удобрения, а также не прекращает усилий по безвозмездной передаче продукции нуждающимся странам: до конца года планируются бесплатные поставки российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею. "В настоящее время согласовываются детали таких поставок", - заявила Захарова. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html
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swift, россельхозбанк, оон, мария захарова, турция, украина, россия, в мире
SWIFT, Россельхозбанк, ООН, Мария Захарова, Турция, Украина, Россия, В мире
Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки

Захарова: зерновая сделка заработает, когда будут сняты санкции с компаний РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Черноморская инициатива по вывозу украинского зерна заработает, как только будут сняты санкции с российских компаний, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, после сворачивания этой инициативы "никакой катастрофы не произошло" и "вопреки заявлениям западных политиков и функционеров Секретариата ООН о неизбежном росте цен на продовольствие и обострении угроз голода, стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается", глобального дефицита продовольствия не произошло.
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Захарова добавил, что возможность реанимирования "черноморской инициативы" остаётся.
"Она заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса", - сказала официальный представитель МИД России в интервью агентству Франс Пресс.
Она добавила, что в то же время Россия продолжает экспортировать отечественные продовольствие и удобрения, а также не прекращает усилий по безвозмездной передаче продукции нуждающимся странам: до конца года планируются бесплатные поставки российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.
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"В настоящее время согласовываются детали таких поставок", - заявила Захарова.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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