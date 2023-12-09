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В Киеве демонтировали памятник красному командиру Николаю Щорсу - РИА Новости, 09.12.2023
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14:52 09.12.2023 (обновлено: 15:36 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/schors-1914802631.html
В Киеве демонтировали памятник красному командиру Николаю Щорсу
В Киеве демонтировали памятник красному командиру Николаю Щорсу - РИА Новости, 09.12.2023
В Киеве демонтировали памятник красному командиру Николаю Щорсу
В Киеве снесли памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:52
2023-12-09T15:36
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Киеве снесли памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, пишет издание "Страна.ua"."Памятник Щорсу демонтировали. Для этого пришлось отрезать копыта его лошади (как оказалось, их невозможно достать из цемента. — Прим. ред.). Поэтому копыта решили отпилить", — говорится в публикации.В марте тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти рассматривают вариант сноса памятника, при этом предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, как признанное произведение искусства. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Весной Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.
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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
В Киеве демонтировали памятник красному командиру Николаю Щорсу

В Киеве снесли памятник красному командиру Гражданской войны Николаю Щорсу

© Фото : КМДА – офіційний канал/TelegramДемонтаж памятника красному командиру Гражданской войны Щорсу в Киеве. 9 декабря 2023
Демонтаж памятника красному командиру Гражданской войны Щорсу в Киеве. 9 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : КМДА – офіційний канал/Telegram
Демонтаж памятника красному командиру Гражданской войны Щорсу в Киеве. 9 декабря 2023
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Киеве снесли памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, пишет издание "Страна.ua".
"Памятник Щорсу демонтировали. Для этого пришлось отрезать копыта его лошади (как оказалось, их невозможно достать из цемента. — Прим. ред.). Поэтому копыта решили отпилить", — говорится в публикации.
В марте тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти рассматривают вариант сноса памятника, при этом предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, как признанное произведение искусства.

Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник был установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко. Он представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Весной Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.
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