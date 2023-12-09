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В Киеве демонтировали памятник красному командиру Николаю Щорсу

В Киеве демонтировали памятник красному командиру Николаю Щорсу - РИА Новости, 09.12.2023

В Киеве демонтировали памятник красному командиру Николаю Щорсу

В Киеве снесли памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:52

2023-12-09T14:52

2023-12-09T15:36

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Киеве снесли памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, пишет издание "Страна.ua"."Памятник Щорсу демонтировали. Для этого пришлось отрезать копыта его лошади (как оказалось, их невозможно достать из цемента. — Прим. ред.). Поэтому копыта решили отпилить", — говорится в публикации.В марте тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти рассматривают вариант сноса памятника, при этом предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, как признанное произведение искусства. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Весной Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.

https://ria.ru/20231205/pamyatniki-1913842273.html

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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины