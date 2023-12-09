https://ria.ru/20231209/sanprosvet-1914094927.html

"Россия спит спокойно". Всемирный день ликвидации оспы

"Россия спит спокойно". Всемирный день ликвидации оспы - РИА Новости, 09.12.2023

"Россия спит спокойно". Всемирный день ликвидации оспы

Сегодня Всемирный День ликвидации оспы. "Россияне могут быть спокойны: у нас есть свой специфический противооспенный препарат и обновлена вакцина против оспы",... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T09:00

2023-12-09T09:00

2023-12-09T09:00

общество

сша

европа

россия

александр горелов

виктор малеев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сегодня Всемирный День ликвидации оспы. "Россияне могут быть спокойны: у нас есть свой специфический противооспенный препарат и обновлена вакцина против оспы", – заявил в интервью РИА Новости российский инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.По его словам, всего две лаборатории мира имеют эталонный штамм оспы – Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (Новосибирская область) и в CDC (США, Атланта). Вирус помещен в морозильную камеру, на которой установлены специальные датчики. Надзор за самым опасным патогеном происходит в постоянном режиме."На примере оспы впервые было продемонстрировано, что инфекции, с которыми человечество боролось веками, можно ликвидировать", – прокомментировал академик РАН, советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, добавив, что именно оспа стала первым инфекционным заболеванием, которое удалось победить.Одна из древнейших инфекционных болезней буквально "косила" жителей разных стран и континентов на протяжении многих веков. Особо опасная болезнь характеризуется тяжелым течением, лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, нередко оставляющей после себя рубцы. Около 30 процентов заразившихся оспой умирали, зачастую в муках, потому что все их тело покрывалось гнойными нарывами. Остальные слепли или оставались на всю жизнь с ужасными отметинами на коже.Наибольшее распространение в мире оспа получила в XVIII веке. В отдельные годы в Европе ею заболевало до 10−12 миллионов человек.Натуральная оспа – первое из двух инфекционных заболеваний (второе – чума крупного рогатого скота), побежденное с помощью массовой вакцинации. Несмотря на разруху, голод и военную угрозу самому существованию государства, в 1919 году РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) поставила перед собой важную задачу – искоренить натуральную оспу. Ту самую, которую в средневековье называли "черным убийцей".В результате всеобщей противооспенной вакцинации населения эта страшная болезнь из нашей страны ушла: с 1937 года местные вспышки оспы не регистрировались. Прививки против натуральной оспы в СССР прекратились в 1978-1982 годах."В прошлом году оспа обезьян напугала весь мир. Но это привело к тому, что "Вектор" разработал первый российский специфический противооспенный препарат (НИОХ-14)", – отметил Александр Горелов, добавив, что препарат будет высокоэффективен против любых форм оспы, в том числе против оспы обезьян.Кроме того, по словам академика, в России обновлена вакцина против оспы."Теперь это не та вакцина, которой мы прививались в советское время… Шрам после этой прививки объединяет людей, родившихся до 1980 года, потом прививку отменили в связи с полной победой над заболеванием", – отметил он, подчеркнув, что теперь у нас сделана вакцина на ультрасовременной платформе.Напомним, что всего за 2022 год в мире было зарегистрировано более 56 тысяч случаев заражения оспой обезьян, из них более 21 тысяч — в США и более 22 тысяч — в странах Европы. Летальность западноафриканского штамма составляла 3,6 процента. Смерти от оспы обезьян зарегистрировали в Бельгии, Испании, Эквадоре, Бразилии, Индии, Гане, Нигерии, Центральноафриканской Республике и на Кубе. В России было зафиксировано всего два завозных случая оспы обезьян, пациенты выписались после полного выздоровления."Относительно оспы россияне могут спать спокойно: инфекция управляемая – есть препарат, который можем сразу дать, или сделать в профилактических целях вакцину", – резюмировал эксперт.Этот противооспенный препарат разработан и запатентован научным центром "Вектор" Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. Как сказано на официальном сайте научного центра "Вектор", доклинические исследования препарата показали безопасность и эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе с оспой обезьян.Также была успешно проведена первая фаза клинических исследований на 90 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет, которая позволила доказать биодоступность активного вещества препарата при пероральном применении, оценить его безопасность и переносимость, выбрать дозу и схему применения.Механизм действия препарата заключается в блокировании формирования оболочки вируса, что позволяет остановить выход вируса и его дальнейшее распространение в организме. Это стратегический препарат, который будет применяться в случае необходимости.Для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций учеными центра разработана уникальная вакцина четвертого поколения, являющаяся технологически передовым препаратом мирового уровня. В мае 2022 года в Министерство здравоохранения Российской Федерации поданы документы на регистрацию препарата.В октябре 2022 года получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Кроме того, для диагностики ортопоксвирусных инфекций научным центром "Вектор" Роспотребнадзора зарегистрированы четыре тест-системы.

https://radiosputnik.ru/20230908/1894868777.html

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общество, сша, европа, россия, александр горелов, виктор малеев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", санпросвет, социальный навигатор, здоровье, здоровье - общество, оспа