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Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу - РИА Новости, 09.12.2023
Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
Глава немецкого правительства Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, с таким обвинением он выступил на съезде... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:13
2023-12-09T15:13
2023-12-09T17:40
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава немецкого правительства Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, с таким обвинением он выступил на съезде Социал-демократической партии Германии."Это имеет последствия для цен на энергию!" — эмоционально высказался канцлер ФРГ.Шольц уточнил, что Германия лишилась половины получаемого газа, а Европа недосчиталась 120 миллиардов кубометров углеводородов.Чтобы исправить ситуацию, немецкое правительство стало покупать больше газа из Норвегии и строить СПГ-терминалы на севере страны, добавил он.Поставки газа в Германию существенно осложнились после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в прошлом году. В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.
https://ria.ru/20231029/gaz-1905974173.html
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В мире, Энергетика, Экономика, Россия, Европа, Германия, Олаф Шольц, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Северный поток
Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
Шольц возложил на РФ ответственность за прекращение поставок газа в Европу