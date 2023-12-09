https://ria.ru/20231209/rf-1914805728.html

Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу

Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу - РИА Новости, 09.12.2023

Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу

Глава немецкого правительства Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, с таким обвинением он выступил на съезде... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:13

2023-12-09T15:13

2023-12-09T17:40

в мире

энергетика

экономика

россия

европа

германия

олаф шольц

николай шульгинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8795857cebe36e4877e5932f0f7fd04.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава немецкого правительства Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, с таким обвинением он выступил на съезде Социал-демократической партии Германии."Это имеет последствия для цен на энергию!" — эмоционально высказался канцлер ФРГ.Шольц уточнил, что Германия лишилась половины получаемого газа, а Европа недосчиталась 120 миллиардов кубометров углеводородов.Чтобы исправить ситуацию, немецкое правительство стало покупать больше газа из Норвегии и строить СПГ-терминалы на севере страны, добавил он.Поставки газа в Германию существенно осложнились после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в прошлом году. В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.

https://ria.ru/20231029/gaz-1905974173.html

россия

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энергетика, экономика, россия, европа, германия, олаф шольц, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), северный поток