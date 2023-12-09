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Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу - РИА Новости, 09.12.2023
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15:13 09.12.2023 (обновлено: 17:40 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/rf-1914805728.html
Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу - РИА Новости, 09.12.2023
Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
Глава немецкого правительства Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, с таким обвинением он выступил на съезде... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:13
2023-12-09T17:40
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава немецкого правительства Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, с таким обвинением он выступил на съезде Социал-демократической партии Германии."Это имеет последствия для цен на энергию!" — эмоционально высказался канцлер ФРГ.Шольц уточнил, что Германия лишилась половины получаемого газа, а Европа недосчиталась 120 миллиардов кубометров углеводородов.Чтобы исправить ситуацию, немецкое правительство стало покупать больше газа из Норвегии и строить СПГ-терминалы на севере страны, добавил он.Поставки газа в Германию существенно осложнились после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в прошлом году. В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.
https://ria.ru/20231029/gaz-1905974173.html
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в мире, энергетика, экономика, россия, европа, германия, олаф шольц, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), северный поток
В мире, Энергетика, Экономика, Россия, Европа, Германия, Олаф Шольц, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Северный поток
Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу

Шольц возложил на РФ ответственность за прекращение поставок газа в Европу

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава немецкого правительства Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, с таким обвинением он выступил на съезде Социал-демократической партии Германии.
«
"Это имеет последствия для цен на энергию!" — эмоционально высказался канцлер ФРГ.
Шольц уточнил, что Германия лишилась половины получаемого газа, а Европа недосчиталась 120 миллиардов кубометров углеводородов.
Чтобы исправить ситуацию, немецкое правительство стало покупать больше газа из Норвегии и строить СПГ-терминалы на севере страны, добавил он.
Поставки газа в Германию существенно осложнились после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в прошлом году. В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.
Газопровод в Германии - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Германия захотела покупать природный газ у Нигерии
29 октября, 14:49
 
В миреЭнергетикаЭкономикаРоссияЕвропаГерманияОлаф ШольцНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Северный поток
 
 
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