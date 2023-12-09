https://ria.ru/20231209/rf-1914775737.html

В почтовом обращении появились марки с фото героев СВО

В почтовом обращении появились марки с фото героев СВО - РИА Новости, 09.12.2023

В почтовом обращении появились марки с фото героев СВО

В музее Победы на Поклонной горе состоялась церемония гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации", которые посвящены военнослужащим, проявившим... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T11:51

2023-12-09T11:51

2023-12-09T12:18

специальная военная операция на украине

общество

виктор горемыкин

константин могилевский

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В музее Победы на Поклонной горе состоялась церемония гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации", которые посвящены военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной операции и удостоенным звания Героя РФ посмертно, передаёт корреспондент РИА Новости. Тиражом 60 тысяч экземпляров марки поступили в почтовое обращение. На них изображены фотографии героев и информация об их подвигах. Среди гостей мероприятия: замминистра обороны Виктор Горемыкин, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, жены героев.

https://ria.ru/20231208/svo-1914594945.html

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Церемония гашения почтовых марок Церемония гашения почтовых марок 2023-12-09T11:51 true PT0M26S

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общество, виктор горемыкин, константин могилевский, александр хинштейн, госдума рф