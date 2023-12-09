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В почтовом обращении появились марки с фото героев СВО - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 09.12.2023 (обновлено: 12:18 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/rf-1914775737.html
В почтовом обращении появились марки с фото героев СВО
В почтовом обращении появились марки с фото героев СВО - РИА Новости, 09.12.2023
В почтовом обращении появились марки с фото героев СВО
В музее Победы на Поклонной горе состоялась церемония гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации", которые посвящены военнослужащим, проявившим... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:51
2023-12-09T12:18
специальная военная операция на украине
общество
виктор горемыкин
константин могилевский
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В музее Победы на Поклонной горе состоялась церемония гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации", которые посвящены военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной операции и удостоенным звания Героя РФ посмертно, передаёт корреспондент РИА Новости. Тиражом 60 тысяч экземпляров марки поступили в почтовое обращение. На них изображены фотографии героев и информация об их подвигах. Среди гостей мероприятия: замминистра обороны Виктор Горемыкин, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, жены героев.
https://ria.ru/20231208/svo-1914594945.html
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Церемония гашения почтовых марок
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общество, виктор горемыкин, константин могилевский, александр хинштейн, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Виктор Горемыкин, Константин Могилевский, Александр Хинштейн, Госдума РФ
В почтовом обращении появились марки с фото героев СВО

В музее Победы состоялась церемония гашения почтовых марок серии "Герои РФ"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В музее Победы на Поклонной горе состоялась церемония гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации", которые посвящены военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной операции и удостоенным звания Героя РФ посмертно, передаёт корреспондент РИА Новости.
Тиражом 60 тысяч экземпляров марки поступили в почтовое обращение. На них изображены фотографии героев и информация об их подвигах.
Среди гостей мероприятия: замминистра обороны Виктор Горемыкин, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, жены героев.
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