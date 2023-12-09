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Власти опровергли информацию о ранении военного летчика в Воронеже
Власти опровергли информацию о ранении военного летчика в Воронеже - РИА Новости, 09.12.2023
Власти опровергли информацию о ранении военного летчика в Воронеже
Информация о ранении летчика в Воронеже, который якобы закрыл собой детей, как об этом сообщили в субботу ряд СМИ, не соответствует действительности, сообщил... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T21:25
2023-12-09T21:25
2023-12-09T21:31
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Информация о ранении летчика в Воронеже, который якобы закрыл собой детей, как об этом сообщили в субботу ряд СМИ, не соответствует действительности, сообщил журналистам представитель правительства региона. Ранее в СМИ и соцсетях появилось сообщение о якобы ранении в Воронеже военного летчика, который "закрыл собой детей". Подробности не приводились. "В ряде Telegram-каналов сегодня начала распространяться информация о возможном ранении неизвестным военного летчика в Воронеже... По данным оперативных служб и правоохранительных органов региона, подобных инцидентов в Воронеже в последнее время не фиксировалось", - говорится в сообщении.
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воронеж, происшествия
Власти опровергли информацию о ранении военного летчика в Воронеже
Власти опровергли информацию СМИ о ранении военного летчика при ЧП в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Информация о ранении летчика в Воронеже, который якобы закрыл собой детей, как об этом сообщили в субботу ряд СМИ, не соответствует действительности, сообщил журналистам представитель правительства региона.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось сообщение о якобы ранении в Воронеже военного летчика, который "закрыл собой детей". Подробности не приводились.
"В ряде Telegram-каналов сегодня начала распространяться информация о возможном ранении неизвестным военного летчика в Воронеже... По данным оперативных служб и правоохранительных органов региона, подобных инцидентов в Воронеже в последнее время не фиксировалось", - говорится в сообщении.