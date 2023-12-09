https://ria.ru/20231209/ranenie-1914859952.html

Власти опровергли информацию о ранении военного летчика в Воронеже

Власти опровергли информацию о ранении военного летчика в Воронеже - РИА Новости, 09.12.2023

Власти опровергли информацию о ранении военного летчика в Воронеже

Информация о ранении летчика в Воронеже, который якобы закрыл собой детей, как об этом сообщили в субботу ряд СМИ, не соответствует действительности, сообщил... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T21:25

2023-12-09T21:25

2023-12-09T21:31

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Информация о ранении летчика в Воронеже, который якобы закрыл собой детей, как об этом сообщили в субботу ряд СМИ, не соответствует действительности, сообщил журналистам представитель правительства региона. Ранее в СМИ и соцсетях появилось сообщение о якобы ранении в Воронеже военного летчика, который "закрыл собой детей". Подробности не приводились. "В ряде Telegram-каналов сегодня начала распространяться информация о возможном ранении неизвестным военного летчика в Воронеже... По данным оперативных служб и правоохранительных органов региона, подобных инцидентов в Воронеже в последнее время не фиксировалось", - говорится в сообщении.

воронеж

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронеж, происшествия