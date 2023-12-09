https://ria.ru/20231209/putin-1914803967.html

Путин отметил вклад директора Эрмитажа в сбережение духовного наследия

Путин отметил вклад директора Эрмитажа в сбережение духовного наследия - РИА Новости, 09.12.2023

Путин отметил вклад директора Эрмитажа в сбережение духовного наследия

Президент России Владимир Путин поздравил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с днем рождения, отметив его уникальный вклад в сбережение... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:04

2023-12-09T15:04

2023-12-09T15:04

культура

россия

ереван

армения

владимир путин

михаил пиотровский

государственный эрмитаж

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с днем рождения, отметив его уникальный вклад в сбережение бесценного духовного наследия человечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Директор Государственного Эрмитажа, советский и российский историк-востоковед Михаил Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армения), сегодня он отмечает свое 79-летие. "Уважаемый Михаил Борисович! Примите поздравления с Днём рождения. Многие годы Вы руководите знаменитым Государственным Эрмитажем, подвижнически служите своему призванию, вносите поистине уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, культурного, духовного наследия человечества. Желаю Вам здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов", - говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20231209/putin-1914803305.html

россия

ереван

армения

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россия, ереван, армения, владимир путин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, общество