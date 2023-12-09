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Путин отметил вклад директора Эрмитажа в сбережение духовного наследия - РИА Новости, 09.12.2023
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Культура
 
15:04 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/putin-1914803967.html
Путин отметил вклад директора Эрмитажа в сбережение духовного наследия
Путин отметил вклад директора Эрмитажа в сбережение духовного наследия - РИА Новости, 09.12.2023
Путин отметил вклад директора Эрмитажа в сбережение духовного наследия
Президент России Владимир Путин поздравил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с днем рождения, отметив его уникальный вклад в сбережение... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:04
2023-12-09T15:04
культура
россия
ереван
армения
владимир путин
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с днем рождения, отметив его уникальный вклад в сбережение бесценного духовного наследия человечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Директор Государственного Эрмитажа, советский и российский историк-востоковед Михаил Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армения), сегодня он отмечает свое 79-летие. "Уважаемый Михаил Борисович! Примите поздравления с Днём рождения. Многие годы Вы руководите знаменитым Государственным Эрмитажем, подвижнически служите своему призванию, вносите поистине уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, культурного, духовного наследия человечества. Желаю Вам здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов", - говорится в поздравлении.
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россия, ереван, армения, владимир путин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, общество
Культура, Россия, Ереван, Армения, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Общество
Путин отметил вклад директора Эрмитажа в сбережение духовного наследия

Путин отметил вклад главы Эрмитажа Пиотровского в сбережение духовного наследия

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМихаил Пиотровский
Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Михаил Пиотровский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с днем рождения, отметив его уникальный вклад в сбережение бесценного духовного наследия человечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Директор Государственного Эрмитажа, советский и российский историк-востоковед Михаил Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армения), сегодня он отмечает свое 79-летие.
"Уважаемый Михаил Борисович! Примите поздравления с Днём рождения. Многие годы Вы руководите знаменитым Государственным Эрмитажем, подвижнически служите своему призванию, вносите поистине уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, культурного, духовного наследия человечества. Желаю Вам здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов", - говорится в поздравлении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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КультураРоссияЕреванАрменияВладимир ПутинМихаил ПиотровскийГосударственный ЭрмитажОбщество
 
 
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