Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 09.12.2023 (обновлено: 14:47 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/putin-1914790984.html
Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа
Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 09.12.2023
Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:52
2023-12-09T14:47
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Президент России поблагодарил Абдель Фаттах ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей, а также в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России&quot;, — говорится в публикации.Российский лидер поделился впечатлениями по итогам поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также состоявшихся в Москве переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.Главы государств выразили заинтересованность в наращивании сотрудничества стран в различных областях на основе принципов стратегического партнерства.Кроме того, Путин пожелал коллеге успехов на предстоящих в Египте президентских выборах.
https://ria.ru/20231207/iran-1914477901.html
египет
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_07e654537dac9abde4bf76ab7e77039e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, оаэ
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Россия, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, ОАЭ
Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа

Путин провел телефонный разговор по ситуации в Газе с президентом Египта Ас-Сиси

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Президент России поблагодарил Абдель Фаттах ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей, а также в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России", — говорится в публикации.

Российский лидер поделился впечатлениями по итогам поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также состоявшихся в Москве переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Главы государств выразили заинтересованность в наращивании сотрудничества стран в различных областях на основе принципов стратегического партнерства.
Кроме того, Путин пожелал коллеге успехов на предстоящих в Египте президентских выборах.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
"Работа по всем направлениям". О чем договорились президенты России и Ирана
7 декабря, 20:44
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетРоссияВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала