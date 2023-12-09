https://ria.ru/20231209/putin-1914790984.html
Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа
Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 09.12.2023
Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:52
2023-12-09T13:52
2023-12-09T14:47
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России поблагодарил Абдель Фаттах ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей, а также в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России", — говорится в публикации.Российский лидер поделился впечатлениями по итогам поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также состоявшихся в Москве переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.Главы государств выразили заинтересованность в наращивании сотрудничества стран в различных областях на основе принципов стратегического партнерства.Кроме того, Путин пожелал коллеге успехов на предстоящих в Египте президентских выборах.
https://ria.ru/20231207/iran-1914477901.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, оаэ
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Россия, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, ОАЭ
Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа
Путин провел телефонный разговор по ситуации в Газе с президентом Египта Ас-Сиси