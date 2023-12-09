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Продолжить борьбу. Китайцы пришли в восторг от решения Путина - РИА Новости, 09.12.2023
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11:17 09.12.2023 (обновлено: 12:16 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/putin-1914772931.html
Продолжить борьбу. Китайцы пришли в восторг от решения Путина
Продолжить борьбу. Китайцы пришли в восторг от решения Путина - РИА Новости, 09.12.2023
Продолжить борьбу. Китайцы пришли в восторг от решения Путина
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:17
2023-12-09T12:16
политика
россия
китай
владимир путин
артем жога
москва
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году.&quot;В этом бурном и нестабильном мире Россия должна иметь сильного, мудрого и решительного лидера&quot;, — написал юзер."Надо признать, что реальность такова, что среди нынешних политических деятелей России никто не имеет такого влияния, как Путин", — отметил другой пользователь."Путин будет у власти еще несколько лет, чтобы позволить всем россиянам укрепить свое коллективное и национальное. После Путина это самосознание еще долгое время будет оказывать огромное социальное влияние", — посчитал третий читатель."Независимо от того, что происходит с Россией внутри, президентство Путина дает Китаю уверенность в сотрудничестве Москвы и Пекина. Если бы это был кто-то другой, этой уверенности не было бы", — прокомментировал пользователь."Надеюсь, что Путин станет новым президентом России и продолжит борьбу с империализмом Америки", — подвели итоги в дискуссии.В пятницу Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Он четыре раза избирался на пост главы государства — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.
https://ria.ru/20231209/er-1914771478.html
https://ria.ru/20231209/putin-1914755972.html
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политика, россия, китай, владимир путин, артем жога, москва
Политика, Россия, Китай, Владимир Путин, Артем Жога, Москва

Продолжить борьбу. Китайцы пришли в восторг от решения Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году.
«

"В этом бурном и нестабильном мире Россия должна иметь сильного, мудрого и решительного лидера", — написал юзер.

"Надо признать, что реальность такова, что среди нынешних политических деятелей России никто не имеет такого влияния, как Путин", — отметил другой пользователь.
"Путин будет у власти еще несколько лет, чтобы позволить всем россиянам укрепить свое коллективное и национальное. После Путина это самосознание еще долгое время будет оказывать огромное социальное влияние", — посчитал третий читатель.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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"Независимо от того, что происходит с Россией внутри, президентство Путина дает Китаю уверенность в сотрудничестве Москвы и Пекина. Если бы это был кто-то другой, этой уверенности не было бы", — прокомментировал пользователь.
"Надеюсь, что Путин станет новым президентом России и продолжит борьбу с империализмом Америки", — подвели итоги в дискуссии.
В пятницу Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Он четыре раза избирался на пост главы государства — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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