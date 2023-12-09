https://ria.ru/20231209/putin-1914772931.html

Продолжить борьбу. Китайцы пришли в восторг от решения Путина

Продолжить борьбу. Китайцы пришли в восторг от решения Путина - РИА Новости, 09.12.2023

Продолжить борьбу. Китайцы пришли в восторг от решения Путина

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T11:17

2023-12-09T11:17

2023-12-09T12:16

политика

россия

китай

владимир путин

артем жога

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914607854_637:0:3097:1384_1920x0_80_0_0_7b00ae2b5f79729d797acf62747b32fc.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году."В этом бурном и нестабильном мире Россия должна иметь сильного, мудрого и решительного лидера", — написал юзер."Надо признать, что реальность такова, что среди нынешних политических деятелей России никто не имеет такого влияния, как Путин", — отметил другой пользователь."Путин будет у власти еще несколько лет, чтобы позволить всем россиянам укрепить свое коллективное и национальное. После Путина это самосознание еще долгое время будет оказывать огромное социальное влияние", — посчитал третий читатель."Независимо от того, что происходит с Россией внутри, президентство Путина дает Китаю уверенность в сотрудничестве Москвы и Пекина. Если бы это был кто-то другой, этой уверенности не было бы", — прокомментировал пользователь."Надеюсь, что Путин станет новым президентом России и продолжит борьбу с империализмом Америки", — подвели итоги в дискуссии.В пятницу Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Он четыре раза избирался на пост главы государства — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

https://ria.ru/20231209/er-1914771478.html

https://ria.ru/20231209/putin-1914755972.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, китай, владимир путин, артем жога, москва