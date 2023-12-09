https://ria.ru/20231209/putin-1914755972.html

У Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, считает Жога

У Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, считает Жога - РИА Новости, 09.12.2023

У Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, считает Жога

Герой ДНР Артем Жога заявил РИА Новости, что у президента РФ Владимира Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, в том числе в новых регионах. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T08:14

2023-12-09T08:14

2023-12-09T08:14

россия

владимир путин

политика

выборы

артем жога

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога заявил РИА Новости, что у президента РФ Владимира Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, в том числе в новых регионах. "Конкуренции нет. Я так думаю, что победа будет безоговорочная с просто огромным результатом, с огромным процентом", - сказал Жога. Жога так же отметил, что решение Путина о начале СВО и вхождении в состав Российской Федерации новых регионов - Херсонской , Запорожской областей, ЛНР, ДНР - дало свободу этим регионам, свободу выбора, свободу разговаривать на русском языке. И что новые регионы будут участвовать в выборах президента Российской Федерации впервые. "Еще раз повторюсь, я не побоюсь этого слова, что я выражаю мнение практически всех жителей наших регионов, которые смогут голосовать. Я не беру детей, которые не участвуют в голосовании. Я выражу мнение всех наших жителей, их пожелания, и надежды, что нашим президентом будет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - сказал он. Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, политика, выборы, артем жога