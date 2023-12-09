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У Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, считает Жога - РИА Новости, 09.12.2023
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08:14 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/putin-1914755972.html
У Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, считает Жога
У Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, считает Жога - РИА Новости, 09.12.2023
У Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, считает Жога
Герой ДНР Артем Жога заявил РИА Новости, что у президента РФ Владимира Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, в том числе в новых регионах. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T08:14
2023-12-09T08:14
россия
владимир путин
политика
выборы
артем жога
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога заявил РИА Новости, что у президента РФ Владимира Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, в том числе в новых регионах. "Конкуренции нет. Я так думаю, что победа будет безоговорочная с просто огромным результатом, с огромным процентом", - сказал Жога. Жога так же отметил, что решение Путина о начале СВО и вхождении в состав Российской Федерации новых регионов - Херсонской , Запорожской областей, ЛНР, ДНР - дало свободу этим регионам, свободу выбора, свободу разговаривать на русском языке. И что новые регионы будут участвовать в выборах президента Российской Федерации впервые. "Еще раз повторюсь, я не побоюсь этого слова, что я выражаю мнение практически всех жителей наших регионов, которые смогут голосовать. Я не беру детей, которые не участвуют в голосовании. Я выражу мнение всех наших жителей, их пожелания, и надежды, что нашим президентом будет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - сказал он. Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
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россия, владимир путин, политика, выборы, артем жога
Россия, Владимир Путин, Политика, Выборы, Артем Жога
У Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, считает Жога

Жога: у Путина нет конкурентов на предстоящих президентских выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКомандир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога заявил РИА Новости, что у президента РФ Владимира Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, в том числе в новых регионах.
«
"Конкуренции нет. Я так думаю, что победа будет безоговорочная с просто огромным результатом, с огромным процентом", - сказал Жога.
Жога так же отметил, что решение Путина о начале СВО и вхождении в состав Российской Федерации новых регионов - Херсонской , Запорожской областей, ЛНР, ДНР - дало свободу этим регионам, свободу выбора, свободу разговаривать на русском языке. И что новые регионы будут участвовать в выборах президента Российской Федерации впервые.
"Еще раз повторюсь, я не побоюсь этого слова, что я выражаю мнение практически всех жителей наших регионов, которые смогут голосовать. Я не беру детей, которые не участвуют в голосовании. Я выражу мнение всех наших жителей, их пожелания, и надежды, что нашим президентом будет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - сказал он.
Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
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