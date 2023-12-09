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В Германии более 1,2 тысячи человек выступили против размещения беженцев - РИА Новости, 09.12.2023
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22:00 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/protest-1914863275.html
В Германии более 1,2 тысячи человек выступили против размещения беженцев
В Германии более 1,2 тысячи человек выступили против размещения беженцев - РИА Новости, 09.12.2023
В Германии более 1,2 тысячи человек выступили против размещения беженцев
Более 1,2 тысячи человек вышли в субботу на улицу в немецком городе Гера, чтобы выразить протест против открытия центра для приема беженцев, сообщило издание... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T22:00
2023-12-09T22:00
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германия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек вышли в субботу на улицу в немецком городе Гера, чтобы выразить протест против открытия центра для приема беженцев, сообщило издание Spiegel. "Они против запланированного размещения беженцев: более 1200 человек собрались в Гере в субботу на демонстрацию правых", — пишет издание. Ранее в субботу в Гере прошел еще и автопробег против строительства центра размещения, в котором приняли участие 73 автомобиля и более чем 150 человек. Кроме того, прошел и митинг против правых, в поддержку строительства, собравший около 60 человек. Власти намерены открыть центр для размещения беженцев в здании бывшей больницы в Гере в январе. Ожидается, что в центре будут размещаться до 200 беженцев.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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в мире, германия
В мире, Германия
В Германии более 1,2 тысячи человек выступили против размещения беженцев

В немецкой Гере 1,2 тысячи человек вышли на акцию против размещения беженцев

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПолицейские во время акции протеста в Германии
Полицейские во время акции протеста в Германии - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Полицейские во время акции протеста в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек вышли в субботу на улицу в немецком городе Гера, чтобы выразить протест против открытия центра для приема беженцев, сообщило издание Spiegel.
"Они против запланированного размещения беженцев: более 1200 человек собрались в Гере в субботу на демонстрацию правых", — пишет издание.
Ранее в субботу в Гере прошел еще и автопробег против строительства центра размещения, в котором приняли участие 73 автомобиля и более чем 150 человек. Кроме того, прошел и митинг против правых, в поддержку строительства, собравший около 60 человек.
Власти намерены открыть центр для размещения беженцев в здании бывшей больницы в Гере в январе. Ожидается, что в центре будут размещаться до 200 беженцев.
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