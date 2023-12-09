Стало известно, о чем россияне просят Путина перед "Итогами года"
Россияне к "Итогам года" просят Путина помочь с оказанием медпомощи в регионах
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии с Владимиром Путиным
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии с Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россияне в обращениях к "Итогам года" просят Владимира Путина помочь с открытием музея города в Чебоксарах и оказанием медицинской помощи в Новосибирской и Оренбургской областях, говорится на сайте москва-путину.рф, куда поступают вопросы.
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"Помогите открыть Музей города. В 2024 году исполняется 550 лет городу Чебоксары. Местные руководители затягивают решение вопроса", — указано в одном из обращений.
Житель города Бердск в Новосибирской области заявил о дефиците медицинских специалистов в госучреждениях. Из Оренбургской области также пришло сообщение об отсутствии врачей и автобусов на пути в больницу.
Из поселка Юго-Камский в Пермской области поступила информация о недостатке очистных сооружений. Местный житель попросил президента заняться этим вопросом.
Студенты Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа записали видеообращение и призвали главу государства взять на контроль ремонт и реставрацию здания.
Прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря. Вопросы начали поступать с 1 декабря. По данным на пятницу, поступило уже больше 800 тысяч обращений.