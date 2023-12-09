Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, о чем россияне просят Путина перед "Итогами года" - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 09.12.2023 (обновлено: 12:10 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/prosby-1914773374.html
Стало известно, о чем россияне просят Путина перед "Итогами года"
Стало известно, о чем россияне просят Путина перед "Итогами года" - РИА Новости, 09.12.2023
Стало известно, о чем россияне просят Путина перед "Итогами года"
Россияне в обращениях к "Итогам года" просят Владимира Путина помочь с открытием музея города в Чебоксарах и оказанием медицинской помощи в Новосибирской и... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:23
2023-12-09T12:10
общество
владимир путин
россия
чебоксары
оренбургская область
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/70/1555757098_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_9cb09c294512257ebe5b830d4f3a6f41.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россияне в обращениях к "Итогам года" просят Владимира Путина помочь с открытием музея города в Чебоксарах и оказанием медицинской помощи в Новосибирской и Оренбургской областях, говорится на сайте москва-путину.рф, куда поступают вопросы.&quot;Помогите открыть Музей города. В 2024 году исполняется 550 лет городу Чебоксары. Местные руководители затягивают решение вопроса&quot;, — указано в одном из обращений.Житель города Бердск в Новосибирской области заявил о дефиците медицинских специалистов в госучреждениях. Из Оренбургской области также пришло сообщение об отсутствии врачей и автобусов на пути в больницу.Из поселка Юго-Камский в Пермской области поступила информация о недостатке очистных сооружений. Местный житель попросил президента заняться этим вопросом. Студенты Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа записали видеообращение и призвали главу государства взять на контроль ремонт и реставрацию здания.
https://ria.ru/20231208/putin-1914662418.html
https://ria.ru/20210630/itogi-1739064503.html
россия
чебоксары
оренбургская область
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/70/1555757098_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_e6ff0ecdd54aa73b0319993c121df7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, чебоксары, оренбургская область, новосибирская область
Общество, Владимир Путин, Россия, Чебоксары, Оренбургская область, Новосибирская область
Стало известно, о чем россияне просят Путина перед "Итогами года"

Россияне к "Итогам года" просят Путина помочь с оказанием медпомощи в регионах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии с Владимиром Путиным
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии с Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россияне в обращениях к "Итогам года" просят Владимира Путина помочь с открытием музея города в Чебоксарах и оказанием медицинской помощи в Новосибирской и Оренбургской областях, говорится на сайте москва-путину.рф, куда поступают вопросы.
«

"Помогите открыть Музей города. В 2024 году исполняется 550 лет городу Чебоксары. Местные руководители затягивают решение вопроса", — указано в одном из обращений.

Житель города Бердск в Новосибирской области заявил о дефиците медицинских специалистов в госучреждениях. Из Оренбургской области также пришло сообщение об отсутствии врачей и автобусов на пути в больницу.
Из поселка Юго-Камский в Пермской области поступила информация о недостатке очистных сооружений. Местный житель попросил президента заняться этим вопросом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Вчера, 17:02
Студенты Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа записали видеообращение и призвали главу государства взять на контроль ремонт и реставрацию здания.

Прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря. Вопросы начали поступать с 1 декабря. По данным на пятницу, поступило уже больше 800 тысяч обращений.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Итоги прямых линий Владимира Путина
30 июня 2021, 00:23
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияЧебоксарыОренбургская областьНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала