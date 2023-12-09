https://ria.ru/20231209/prosby-1914773374.html

Стало известно, о чем россияне просят Путина перед "Итогами года"

Стало известно, о чем россияне просят Путина перед "Итогами года" - РИА Новости, 09.12.2023

Стало известно, о чем россияне просят Путина перед "Итогами года"

Россияне в обращениях к "Итогам года" просят Владимира Путина помочь с открытием музея города в Чебоксарах и оказанием медицинской помощи в Новосибирской и... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T11:23

2023-12-09T11:23

2023-12-09T12:10

общество

владимир путин

россия

чебоксары

оренбургская область

новосибирская область

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россияне в обращениях к "Итогам года" просят Владимира Путина помочь с открытием музея города в Чебоксарах и оказанием медицинской помощи в Новосибирской и Оренбургской областях, говорится на сайте москва-путину.рф, куда поступают вопросы."Помогите открыть Музей города. В 2024 году исполняется 550 лет городу Чебоксары. Местные руководители затягивают решение вопроса", — указано в одном из обращений.Житель города Бердск в Новосибирской области заявил о дефиците медицинских специалистов в госучреждениях. Из Оренбургской области также пришло сообщение об отсутствии врачей и автобусов на пути в больницу.Из поселка Юго-Камский в Пермской области поступила информация о недостатке очистных сооружений. Местный житель попросил президента заняться этим вопросом. Студенты Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа записали видеообращение и призвали главу государства взять на контроль ремонт и реставрацию здания.

https://ria.ru/20231208/putin-1914662418.html

https://ria.ru/20210630/itogi-1739064503.html

россия

чебоксары

оренбургская область

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, чебоксары, оренбургская область, новосибирская область