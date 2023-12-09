https://ria.ru/20231209/pozhar-1914775615.html
В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие
В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие - РИА Новости, 09.12.2023
В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие
Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на востоке Москвы, погибли двое мужчин, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:49
2023-12-09T11:49
2023-12-09T11:49
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914775311_0:123:2940:1777_1920x0_80_0_0_f034f4e6482c5ce8d77703bbc4439751.png
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на востоке Москвы, погибли двое мужчин, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В квартире на втором этаже жилого дома на улице 15-я Парковая произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Предварительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231208/mchs-1914604505.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914775311_205:0:2736:1898_1920x0_80_0_0_084a59032c284ccd83840939152d3f28.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие
При пожаре в жилом доме на востоке Москвы погибли два человека