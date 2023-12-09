https://ria.ru/20231209/pozhar-1914775615.html

В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие

В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие - РИА Новости, 09.12.2023

В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на востоке Москвы, погибли двое мужчин, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T11:49

2023-12-09T11:49

2023-12-09T11:49

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на востоке Москвы, погибли двое мужчин, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В квартире на втором этаже жилого дома на улице 15-я Парковая произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Предварительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231208/mchs-1914604505.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва