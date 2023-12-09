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В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие - РИА Новости, 09.12.2023
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11:49 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/pozhar-1914775615.html
В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие
В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие - РИА Новости, 09.12.2023
В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие
Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на востоке Москвы, погибли двое мужчин, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:49
2023-12-09T11:49
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на востоке Москвы, погибли двое мужчин, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В квартире на втором этаже жилого дома на улице 15-я Парковая произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Предварительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В доме на востоке Москвы произошел пожар, есть погибшие

При пожаре в жилом доме на востоке Москвы погибли два человека

© Прокуратура города МосквыПоследствия пожара на улице 15-я Парковая в Москве
Последствия пожара на улице 15-я Парковая в Москве
© Прокуратура города Москвы
Последствия пожара на улице 15-я Парковая в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на востоке Москвы, погибли двое мужчин, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"В квартире на втором этаже жилого дома на улице 15-я Парковая произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Предварительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.
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