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В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 09.12.2023
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в селе Моначиновка в результате взрыва поврежден объект... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T09:56
2023-12-09T09:56
2023-12-09T09:57
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в селе Моначиновка в результате взрыва поврежден объект критической инфрастуктуры. Согласно сообщению Синегубова село Моначиновка Купянского района подверглось ночным ударам, в результате чего "поврежден объект критической инфраструктуры". Чиновник не уточнил информацию, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231208/vzryv-1914737122.html
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры
Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил о повреждении объекта инфраструктуры