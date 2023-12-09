https://ria.ru/20231209/poligon-1914750442.html
Бойцы группировки "Центр" тренируются на полигоне в зоне СВО
Бойцы группировки "Центр" тренируются на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 09.12.2023
Бойцы группировки "Центр" тренируются на полигоне в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" прошли подготовку по уничтожению основных путей подхода резервов противника на полигоне в тыловом районе проведения... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T05:04
2023-12-09T05:04
2023-12-09T05:04
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" прошли подготовку по уничтожению основных путей подхода резервов противника на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "На полигоне разведчики, танкисты, операторы беспилотной авиации и штурмовые подразделения группировки отработали на практике вопросы по установке минно-взрывных заграждений, противопехотных, противотранспортных и противотанковых мин, а также сборке самодельных взрывных устройств при помощи штатных и подручных средств", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что также военнослужащие учились действовать в составе разведывательно-диверсионных групп по минированию и подрыву мостов, переправ, железнодорожных путей, постановки мин и фугасов на путях подхода резервов противника. "Всего за период обучения военнослужащие освоили более 10 видов различных самодельных взрывных устройств и мин-сюрпризов, получили навыки ведения инженерной разведки, идентификации и разминирования мин и минно-взрывных устройств натовского производства", - уточнили в МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Бойцы группировки "Центр" тренируются на полигоне в зоне СВО
МО: бойцы группировки "Центр" тренируются на полигоне в зоне СВО
ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" прошли подготовку по уничтожению основных путей подхода резервов противника на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
«
"На полигоне разведчики, танкисты, операторы беспилотной авиации и штурмовые подразделения группировки отработали на практике вопросы по установке минно-взрывных заграждений, противопехотных, противотранспортных и противотанковых мин, а также сборке самодельных взрывных устройств при помощи штатных и подручных средств", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что также военнослужащие учились действовать в составе разведывательно-диверсионных групп по минированию и подрыву мостов, переправ, железнодорожных путей, постановки мин и фугасов на путях подхода резервов противника.
"Всего за период обучения военнослужащие освоили более 10 видов различных самодельных взрывных устройств и мин-сюрпризов, получили навыки ведения инженерной разведки, идентификации и разминирования мин и минно-взрывных устройств натовского производства", - уточнили в МО РФ.
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