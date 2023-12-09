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В Сербии представили проект памятника русскому дипломату Щербине

В Сербии представили проект памятника русскому дипломату Щербине - РИА Новости, 09.12.2023

В Сербии представили проект памятника русскому дипломату Щербине

В столице Сербии представили проект памятника российскому дипломату, погибшему в Косовска-Митровице Григорию Щербине (1868-1903), который планируется установить РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:35

2023-12-09T15:35

2023-12-09T15:49

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сербия

россия

косово

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БЕЛГРАД, 9 дек - РИА Новости. В столице Сербии представили проект памятника российскому дипломату, погибшему в Косовска-Митровице Григорию Щербине (1868-1903), который планируется установить в одном из районов Белграда, передает корреспондент РИА Новости. В Российском центре науке и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде" в субботу представили проект памятника консулу Российской империи, который как ожидается, будет установлен на улице имени Щербины в столичном районе Чукарица. Презентации проекта памятника в субботу присутствовали посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харценко, глава Россотрудничества Евгений Примаков и директор представительства и РЦНК Евгений Баранов, а также экс-посол Сербии в России Славенко Терзич, представители местных властей и общественных организаций. "Григорий Степанович Щербина – легендарная фигура для нашей дипломатии и политики на Балканах, заступник сербов в крае Косово и Метохия и, конечно, хотелось бы увековечить его память, уже есть улица имени Щербины. Напомню, государь-император написал в телеграмме, что Щербина умер как настоящий, благородный герой на своем посту. Конечно, это пример для многих наших дипломатов сейчас", - заявил в разговоре с агентством глава Россотрудничества. "К сожалению, нападения на послов и консулов происходили, мы помним, как погиб посол Андрей Карлов в Турции, ему было присвоено звание Героя России. Мне кажется, для сербов память о Щербине это абсолютно важнейшая ценность, мы очень благодарны Белграду, который принимает этот памятник, и скульптору Айдыну Зейналову, который его создал, это очень хороший проект", - подчеркнул Примаков. Автор проекта – член Российской академии художеств Айдын Зейналов, его памятник слависту Никите Толстому уже установлен в городе Вршац в Сербии, а бюсты князя Александра Невского в городах Никшич и Андриевица в Черногории. Будущая новая скульптура представляет собой фигуру российского консула, сидящего на скамейке. Как отметил сам Зейналов, место где предполагается установить памятник, является центром жизни белградского района Чукарица и по задумке автора должен органично в него вписаться. Консул Щербина умер в начале апреля после выстрелов албанца Ибрахим Халита в самом конце марта 1903 года, до того активно защищал от албанского насилия сербское население Косово и Метохии, входившего тогда в состав Османской империи. Его гибель вызвала большой резонанс в тогдашней России и Сербии. Первый памятник российскому дипломату сербы установили на месте нападения в южной части Косовска-Митровице в 1928 году, местные албанцы разрушили его в 2001 году, затем монумент был вновь установлен в 2007 году в центре северной части Косовска-Митровицы. Презентация проекта памятника приурочена к празднованию 185-летия установления дипломатических отношений России и Сербии, ранее Почта Сербии в сотрудничестве с "Русским домом" выпустило филателистического издание в честь Григорий Щербины.

https://ria.ru/20231111/belgrad-1908861144.html

https://ria.ru/20230509/serbiya-1870607906.html

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в мире, сербия, россия, косово, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), российская академия художеств, рцнк, славенко терзич, андрей карлов, евгений примаков