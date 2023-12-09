https://ria.ru/20231209/ostanki-1914813141.html

В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке

В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке - РИА Новости, 09.12.2023

В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке

Ученые в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке, сообщает телеканал CBC со ссылкой на опубликованное исследование. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:48

2023-12-09T15:48

2023-12-09T15:48

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ученые в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке, сообщает телеканал CBC со ссылкой на опубликованное исследование. "Ученые нашли редкое и необычное ископаемое в Альберте (одна из провинций Канады – ред.) – молодого тираннозавра с останками двух динозавров-детенышей внутри желудка", - указывает телеканал. Отмечается, что находка позволила ученым получить новые знания о поведении тираннозавров и роли, которую они когда-то играли в экосистеме. Телеканал CNN подчеркивает, это первый в истории случай, когда удалось обнаружить содержимое желудка тираннозавра. Согласно одному из соавторов исследования, слова которого приводит CBC, исключительность находки также связана с тем, что найденные внутри желудка тираннозавра останки динозавров-детенышей представляют собой самые полные на сегодняшний день скелеты птицеподобных динозавров рода Citipes.

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