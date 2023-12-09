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В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке - РИА Новости, 09.12.2023
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15:48 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/ostanki-1914813141.html
В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке
В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке - РИА Новости, 09.12.2023
В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке
Ученые в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке, сообщает телеканал CBC со ссылкой на опубликованное исследование. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:48
2023-12-09T15:48
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ученые в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке, сообщает телеканал CBC со ссылкой на опубликованное исследование. "Ученые нашли редкое и необычное ископаемое в Альберте (одна из провинций Канады – ред.) – молодого тираннозавра с останками двух динозавров-детенышей внутри желудка", - указывает телеканал. Отмечается, что находка позволила ученым получить новые знания о поведении тираннозавров и роли, которую они когда-то играли в экосистеме. Телеканал CNN подчеркивает, это первый в истории случай, когда удалось обнаружить содержимое желудка тираннозавра. Согласно одному из соавторов исследования, слова которого приводит CBC, исключительность находки также связана с тем, что найденные внутри желудка тираннозавра останки динозавров-детенышей представляют собой самые полные на сегодняшний день скелеты птицеподобных динозавров рода Citipes.
https://ria.ru/20231026/krakhmal-1905473133.html
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канада, в мире, альберта
Канада, В мире, Альберта
В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке

CBC: в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке

© Фото : страница на eBay пользователя pirategoldcoinsОкаменелости детеныша тираннозавра
Окаменелости детеныша тираннозавра - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : страница на eBay пользователя pirategoldcoins
Окаменелости детеныша тираннозавра. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ученые в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке, сообщает телеканал CBC со ссылкой на опубликованное исследование.
«
"Ученые нашли редкое и необычное ископаемое в Альберте (одна из провинций Канады – ред.) – молодого тираннозавра с останками двух динозавров-детенышей внутри желудка", - указывает телеканал.
Отмечается, что находка позволила ученым получить новые знания о поведении тираннозавров и роли, которую они когда-то играли в экосистеме.
Телеканал CNN подчеркивает, это первый в истории случай, когда удалось обнаружить содержимое желудка тираннозавра.
Согласно одному из соавторов исследования, слова которого приводит CBC, исключительность находки также связана с тем, что найденные внутри желудка тираннозавра останки динозавров-детенышей представляют собой самые полные на сегодняшний день скелеты птицеподобных динозавров рода Citipes.
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