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В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке
В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке - РИА Новости, 09.12.2023
В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке
Ученые в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке, сообщает телеканал CBC со ссылкой на опубликованное исследование. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:48
2023-12-09T15:48
2023-12-09T15:48
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ученые в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке, сообщает телеканал CBC со ссылкой на опубликованное исследование. "Ученые нашли редкое и необычное ископаемое в Альберте (одна из провинций Канады – ред.) – молодого тираннозавра с останками двух динозавров-детенышей внутри желудка", - указывает телеканал. Отмечается, что находка позволила ученым получить новые знания о поведении тираннозавров и роли, которую они когда-то играли в экосистеме. Телеканал CNN подчеркивает, это первый в истории случай, когда удалось обнаружить содержимое желудка тираннозавра. Согласно одному из соавторов исследования, слова которого приводит CBC, исключительность находки также связана с тем, что найденные внутри желудка тираннозавра останки динозавров-детенышей представляют собой самые полные на сегодняшний день скелеты птицеподобных динозавров рода Citipes.
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канада, в мире, альберта
В Канаде нашли останки тираннозавра с детенышами в желудке
CBC: в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Ученые в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке, сообщает телеканал CBC
со ссылкой на опубликованное исследование.
«
"Ученые нашли редкое и необычное ископаемое в Альберте
(одна из провинций Канады – ред.) – молодого тираннозавра с останками двух динозавров-детенышей внутри желудка", - указывает телеканал.
Отмечается, что находка позволила ученым получить новые знания о поведении тираннозавров и роли, которую они когда-то играли в экосистеме.
Телеканал CNN подчеркивает, это первый в истории случай, когда удалось обнаружить содержимое желудка тираннозавра.
Согласно одному из соавторов исследования, слова которого приводит CBC, исключительность находки также связана с тем, что найденные внутри желудка тираннозавра останки динозавров-детенышей представляют собой самые полные на сегодняшний день скелеты птицеподобных динозавров рода Citipes.
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