https://ria.ru/20231209/orden-1914852232.html

Депутат предложил наградить жителя Воронежа, заградившего детей от стрельбы

Депутат предложил наградить жителя Воронежа, заградившего детей от стрельбы - РИА Новости, 09.12.2023

Депутат предложил наградить жителя Воронежа, заградившего детей от стрельбы

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить воронежца, заградившего детей от стрельбы, орденом мужества, об этом он рассказал РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T20:02

2023-12-09T20:02

2023-12-09T21:28

общество

воронеж

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить воронежца, заградившего детей от стрельбы, орденом мужества, об этом он рассказал РИА Новости. В Воронеже военный летчик, закрывая собой детей, получил ранения и находится в больнице, ранее об этом сообщил "Царьград". "Такие люди — настоящие герои, которые, не теряя ни секунды, не боясь пуль, спасают людей. Мужчину необходимо наградить орденом мужества. Подобный поступок достоин уважения и признания. Благодарю за отвагу, бескорыстную помощь и желаю скорейшего выздоровления!", — сообщил Чернышов.

https://ria.ru/20231209/strelba-1914801599.html

воронеж

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общество, воронеж, борис чернышов (депутат)