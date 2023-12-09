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Депутат предложил наградить жителя Воронежа, заградившего детей от стрельбы - РИА Новости, 09.12.2023
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20:02 09.12.2023 (обновлено: 21:28 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/orden-1914852232.html
Депутат предложил наградить жителя Воронежа, заградившего детей от стрельбы
Депутат предложил наградить жителя Воронежа, заградившего детей от стрельбы - РИА Новости, 09.12.2023
Депутат предложил наградить жителя Воронежа, заградившего детей от стрельбы
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить воронежца, заградившего детей от стрельбы, орденом мужества, об этом он рассказал РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T20:02
2023-12-09T21:28
общество
воронеж
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить воронежца, заградившего детей от стрельбы, орденом мужества, об этом он рассказал РИА Новости. В Воронеже военный летчик, закрывая собой детей, получил ранения и находится в больнице, ранее об этом сообщил "Царьград". "Такие люди — настоящие герои, которые, не теряя ни секунды, не боясь пуль, спасают людей. Мужчину необходимо наградить орденом мужества. Подобный поступок достоин уважения и признания. Благодарю за отвагу, бескорыстную помощь и желаю скорейшего выздоровления!", — сообщил Чернышов.
https://ria.ru/20231209/strelba-1914801599.html
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Новости
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общество, воронеж, борис чернышов (депутат)
Общество, Воронеж, Борис Чернышов (депутат)
Депутат предложил наградить жителя Воронежа, заградившего детей от стрельбы

Чернышов предложил наградить жителя Воронежа, заградившего детей от стрельбы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОрден Мужества и удостоверение к Государственной награде России
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде России - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить воронежца, заградившего детей от стрельбы, орденом мужества, об этом он рассказал РИА Новости.
В Воронеже военный летчик, закрывая собой детей, получил ранения и находится в больнице, ранее об этом сообщил "Царьград".
"Такие люди — настоящие герои, которые, не теряя ни секунды, не боясь пуль, спасают людей. Мужчину необходимо наградить орденом мужества. Подобный поступок достоин уважения и признания. Благодарю за отвагу, бескорыстную помощь и желаю скорейшего выздоровления!", — сообщил Чернышов.
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Вчера, 14:48
 
ОбществоВоронежБорис Чернышов (депутат)
 
 
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