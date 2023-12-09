https://ria.ru/20231209/oon-1914746716.html

Зампостпреда США рассказал о причинах блокирования резолюции ОАЭ по Газе

Зампостпреда США рассказал о причинах блокирования резолюции ОАЭ по Газе - РИА Новости, 09.12.2023

Зампостпреда США рассказал о причинах блокирования резолюции ОАЭ по Газе

США наложили вето на проект резолюции ОАЭ по прекращению огня в Газе в СБ ООН, так как она в числе прочего не содержала осуждения ХАМАС и не отражала права... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T02:08

2023-12-09T02:08

2023-12-09T02:08

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международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 9 дек - РИА Новости. США наложили вето на проект резолюции ОАЭ по прекращению огня в Газе в СБ ООН, так как она в числе прочего не содержала осуждения ХАМАС и не отражала права Израиля на самооборону, заявил на заседании Совбеза зампостпреда США Роберт Вуд. В пятницу США наложили вето на проект резолюции требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. "Мы до сих пор не можем понять, почему авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую ужасающую террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября", - сказал Вуд. По его словам, США очень разочарованы тем, что жертвам этих действий авторы резолюции не выразили соболезнования, не осудили их убийц. "Это непостижимо. Нет также осуждения сексуального насилия, развязанного Хамасом 7 октября", - добавил он. "Не менее разочаровывает и то, что авторы отказались добавить формулировку, подтверждающую, что МККК должен быть предоставлен доступ, чтобы была оказана медицинская помощь заложникам, все еще удерживаемым террористами ХАМАСА и другими экстремистами", - отметил Вуд. Дипломат выразил мнение, что резолюция не способствует возобновлению гуманитарных пауз, освобождению заложников и увеличению помощи. "В этом тексте также не признается, что Израиль имеет право защищать себя от терроризма в соответствии с международным правом. Это право, которым обладают все государства", - указал он.

https://ria.ru/20231209/kitay-1914740393.html

https://ria.ru/20231208/rezolyutsiya-1914739528.html

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в мире, сша, израиль, оаэ, хамас, оон, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа