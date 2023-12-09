https://ria.ru/20231209/oon-1914742636.html

Россия ждет предложений по наблюдению за исполнением резолюции о гумпаузах

Россия ждет предложений по наблюдению за исполнением резолюции о гумпаузах - РИА Новости, 09.12.2023

Россия ждет предложений по наблюдению за исполнением резолюции о гумпаузах

Россия ожидает от генсека ООН Антониу Гутерреша в кратчайшие сроки предложений о наблюдении за соблюдением резолюции СБ ООН о гуманитарных паузах в секторе... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T00:55

2023-12-09T00:55

2023-12-09T00:55

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ООН, 9 дек – РИА Новости. Россия ожидает от генсека ООН Антониу Гутерреша в кратчайшие сроки предложений о наблюдении за соблюдением резолюции СБ ООН о гуманитарных паузах в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Нам в Совете ничего не остается, кроме как удвоить, утроить усилия по выработке решения, которое облегчило бы страдания мирных жителей в тех ограниченных и беззубых рамках, которые нам оставляют для действий Вашингтон и Лондон", - сказал Полянский. "Важно обеспечить реализацию принятой Советом резолюции 2712, как бы мы к ней не относились. Ожидаем в самые сжатые сроки от генсекретаря ООН предложений по организации ее мониторинга. Надеемся, что хотя бы что-то можно сделать в этих рамках", - отметил он. По его словам, одной из опций могло бы стать расширение мандата органа ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия. "Ожидаем, что свое веское слово вновь скажет и Генассамблея ООН. Мы не можем и не должны оставлять ни в чем не повинных палестинцев и израильтян на милость тех, для кого война – это геополитическая игра и источник обогащения", - указал он. Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам, но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231209/oon-1914741251.html

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