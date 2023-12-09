https://ria.ru/20231209/oon-1914741251.html

Полянский раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе

Полянский раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 09.12.2023

Полянский раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе

США, заблокировав в СБ ООН проект резолюции с требованием к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, вынесли смертный приговор... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T00:31

2023-12-09T00:31

2023-12-09T01:10

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дмитрий полянский

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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ООН, 9 дек - РИА Новости. США, заблокировав в СБ ООН проект резолюции с требованием к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, вынесли смертный приговор тысячам мирных граждан в Израиле и Палестине, сегодняшний день станет одним из самых черных в истории Ближнего Востока, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Не будет преувеличением сказать, что сегодняшний день станет одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока. В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США на наших с вами глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН", - сказал Полянский. По его словам, оценку этим действиям Вашингтона даст история. "Можно цинично говорить сколько угодно красивых и пустых слов о демократии, правах человека, женщинах, мире и безопасности, каких-то правилах и каком-то порядке. Однако настоящую цену им мы увидели сейчас, когда два члена Совета безопасности предпочли остаться соучастниками безжалостной израильской бойни", - подчеркнул он. Ранее США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.

https://ria.ru/20231209/gaza-1914740153.html

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в мире, сша, россия, израиль, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа