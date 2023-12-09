https://ria.ru/20231209/omsk-1914786981.html

В Омске женщина пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами

В Омске женщина пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами - РИА Новости, 09.12.2023

В Омске женщина пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами

Жительница Омска пришла в отделение Сбербанка с ножом в руках, так как ей позвонили мошенники и потребовали перевести им деньги, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:23

2023-12-09T13:23

2023-12-09T13:23

происшествия

омск

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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Жительница Омска пришла в отделение Сбербанка с ножом в руках, так как ей позвонили мошенники и потребовали перевести им деньги, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел в отделении Сбербанка на улице Жукова в Омске. Женщине позвонили мошенники и потребовали денег. Их у нее не оказалось. Тогда они предложили ей идти в банк с ножом в руках. "Сегодня в УМВД России по городу Омску поступило сообщение о том, что в помещение банка по улице Маршала Жукова зашла женщина с ножом в руках. Подозрительная женщина была остановлена охранником и передана незамедлительно прибывшим сотрудникам полиции", - сообщили РИА Новости в полиции. Выяснилось, что 42-летняя омичка некоторое время назад перевела деньги мошенникам. В полицию она не обращалась. После очередного звонка от мошенников, женщина направилась в офис банка, где ее задержали. "В результате происшествия пострадавших нет", - добавили в пресс-службе. Полицейские выясняют полные обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

омск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск