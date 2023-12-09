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В Омске женщина пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами - РИА Новости, 09.12.2023
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13:23 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/omsk-1914786981.html
В Омске женщина пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами
В Омске женщина пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами - РИА Новости, 09.12.2023
В Омске женщина пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами
Жительница Омска пришла в отделение Сбербанка с ножом в руках, так как ей позвонили мошенники и потребовали перевести им деньги, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:23
2023-12-09T13:23
происшествия
омск
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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Жительница Омска пришла в отделение Сбербанка с ножом в руках, так как ей позвонили мошенники и потребовали перевести им деньги, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел в отделении Сбербанка на улице Жукова в Омске. Женщине позвонили мошенники и потребовали денег. Их у нее не оказалось. Тогда они предложили ей идти в банк с ножом в руках. "Сегодня в УМВД России по городу Омску поступило сообщение о том, что в помещение банка по улице Маршала Жукова зашла женщина с ножом в руках. Подозрительная женщина была остановлена охранником и передана незамедлительно прибывшим сотрудникам полиции", - сообщили РИА Новости в полиции. Выяснилось, что 42-летняя омичка некоторое время назад перевела деньги мошенникам. В полицию она не обращалась. После очередного звонка от мошенников, женщина направилась в офис банка, где ее задержали. "В результате происшествия пострадавших нет", - добавили в пресс-службе. Полицейские выясняют полные обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске женщина пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами

Жительница Омска по совету мошенников пришла в Сбербанк с ножом за деньгами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Жительница Омска пришла в отделение Сбербанка с ножом в руках, так как ей позвонили мошенники и потребовали перевести им деньги, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.
Инцидент произошел в отделении Сбербанка на улице Жукова в Омске. Женщине позвонили мошенники и потребовали денег. Их у нее не оказалось. Тогда они предложили ей идти в банк с ножом в руках.
«
"Сегодня в УМВД России по городу Омску поступило сообщение о том, что в помещение банка по улице Маршала Жукова зашла женщина с ножом в руках. Подозрительная женщина была остановлена охранником и передана незамедлительно прибывшим сотрудникам полиции", - сообщили РИА Новости в полиции.
Выяснилось, что 42-летняя омичка некоторое время назад перевела деньги мошенникам. В полицию она не обращалась. После очередного звонка от мошенников, женщина направилась в офис банка, где ее задержали.
"В результате происшествия пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.
Полицейские выясняют полные обстоятельства произошедшего.
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