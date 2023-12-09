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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:58 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/obstrel-1914871075.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье снова обстреляли Донецк, выпустив по нему три снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T23:58
2023-12-09T23:58
специальная военная операция на украине
сцкк
донецк
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье снова обстреляли Донецк, выпустив по нему три снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
украина
донецкая народная республика
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сцкк, донецк, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье снова обстреляли Донецк, выпустив по нему три снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:34
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСЦККДонецкУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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