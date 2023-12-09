https://ria.ru/20231209/obstrel-1914833405.html

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.12.2023

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:44

2023-12-09T17:44

2023-12-09T17:51

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе ранена женщина 1942 года рождения", - написал Кулемзин.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о сбросах ВОП с украинского БПЛА в Кировском и Петровском районах Донецка.

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия