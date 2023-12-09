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При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 09.12.2023 (обновлено: 17:51 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/obstrel-1914833405.html
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.12.2023
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:44
2023-12-09T17:51
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе ранена женщина 1942 года рождения", - написал Кулемзин.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о сбросах ВОП с украинского БПЛА в Кировском и Петровском районах Донецка.
донецк
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Кулемзин: при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА в Донецке пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе ранена женщина 1942 года рождения", - написал Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о сбросах ВОП с украинского БПЛА в Кировском и Петровском районах Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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