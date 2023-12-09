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При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.12.2023
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:44
2023-12-09T17:44
2023-12-09T17:51
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе ранена женщина 1942 года рождения", - написал Кулемзин.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о сбросах ВОП с украинского БПЛА в Кировском и Петровском районах Донецка.
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При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Кулемзин: при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА в Донецке пострадала женщина