https://ria.ru/20231209/obstrel-1914829588.html

Украинские войска выпустили четыре ракеты по Макеевке

Украинские войска выпустили четыре ракеты по Макеевке - РИА Новости, 09.12.2023

Украинские войска выпустили четыре ракеты по Макеевке

Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:21

2023-12-09T17:21

2023-12-09T17:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в 16.35 по населенному пункту было также выпущено две ракеты.Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

макеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, макеевка, донецкая народная республика, сцкк