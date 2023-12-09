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Украинские войска выпустили четыре ракеты по Макеевке
Украинские войска выпустили четыре ракеты по Макеевке - РИА Новости, 09.12.2023
Украинские войска выпустили четыре ракеты по Макеевке
Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:21
2023-12-09T17:21
2023-12-09T17:30
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в 16.35 по населенному пункту было также выпущено две ракеты.Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
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вооруженные силы украины, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили четыре ракеты по Макеевке
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Макеевке