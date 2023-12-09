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Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 09.12.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска в 15.00 в субботу выпустили четыре ракеты из РСЗО по Макеевке в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:27

2023-12-09T15:27

2023-12-09T15:30

специальная военная операция на украине

сцкк

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 в субботу выпустили четыре ракеты из РСЗО по Макеевке в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сцкк, макеевка, донецкая народная республика