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Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 09.12.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска в 15.00 в субботу выпустили четыре ракеты из РСЗО по Макеевке в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:27
2023-12-09T15:27
2023-12-09T15:30
специальная военная операция на украине
сцкк
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 в субботу выпустили четыре ракеты из РСЗО по Макеевке в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
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сцкк, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Макеевку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Макеевке