Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки
Гладков: ВСУ выпустили за сутки девять снарядов по Белгородской области
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины снизилась в пятницу, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.
В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах региона 8 декабря. Украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета девятью снарядами, включая три устройства, сброшенные с дронов. Также на регион была осуществлена атака дроном-камикадзе. По данным главы региона, пострадавших и разрушений за отчетный день нет.
Статистика свидетельствует о высокой активности украинской армии с понедельника. В среднем количество выпущенных снарядов составляет около 76 в день. При этом 8 декабря наблюдалось резкое снижение активности ВСУ даже по сравнению с предыдущим днем, когда было выпущено 30 боеприпасов.
"В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В селе Устинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Также самодельное взрывное устройство было сброшено с дрона на окраине села Дроновка в Грайворонском округе, а в Краснояружском районе окраину села Вязовое обстреляли два раза из артиллерии, добавил губернатор.
"В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, по поселку Ленинский - один минометный снаряд", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.