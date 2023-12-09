Рейтинг@Mail.ru
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/obstrel-1914779448.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки - РИА Новости, 09.12.2023
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки
Интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины снизилась в пятницу, следует из сводки губернатора региона Вячеслава... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:21
2023-12-09T12:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины снизилась в пятницу, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах региона 8 декабря. Украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета девятью снарядами, включая три устройства, сброшенные с дронов. Также на регион была осуществлена атака дроном-камикадзе. По данным главы региона, пострадавших и разрушений за отчетный день нет. Статистика свидетельствует о высокой активности украинской армии с понедельника. В среднем количество выпущенных снарядов составляет около 76 в день. При этом 8 декабря наблюдалось резкое снижение активности ВСУ даже по сравнению с предыдущим днем, когда было выпущено 30 боеприпасов. "В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В селе Устинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Также самодельное взрывное устройство было сброшено с дрона на окраине села Дроновка в Грайворонском округе, а в Краснояружском районе окраину села Вязовое обстреляли два раза из артиллерии, добавил губернатор. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, по поселку Ленинский - один минометный снаряд", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913992320.html
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки

Гладков: ВСУ выпустили за сутки девять снарядов по Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины снизилась в пятницу, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.
В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах региона 8 декабря. Украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета девятью снарядами, включая три устройства, сброшенные с дронов. Также на регион была осуществлена атака дроном-камикадзе. По данным главы региона, пострадавших и разрушений за отчетный день нет.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов
5 декабря, 21:35
Статистика свидетельствует о высокой активности украинской армии с понедельника. В среднем количество выпущенных снарядов составляет около 76 в день. При этом 8 декабря наблюдалось резкое снижение активности ВСУ даже по сравнению с предыдущим днем, когда было выпущено 30 боеприпасов.
Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В селе Устинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Также самодельное взрывное устройство было сброшено с дрона на окраине села Дроновка в Грайворонском округе, а в Краснояружском районе окраину села Вязовое обстреляли два раза из артиллерии, добавил губернатор.
"В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, по поселку Ленинский - один минометный снаряд", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить
25 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала