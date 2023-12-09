https://ria.ru/20231209/obstrel-1914779448.html

Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки

Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки - РИА Новости, 09.12.2023

Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки

Интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины снизилась в пятницу, следует из сводки губернатора региона Вячеслава... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:21

2023-12-09T12:21

2023-12-09T12:21

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины снизилась в пятницу, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах региона 8 декабря. Украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета девятью снарядами, включая три устройства, сброшенные с дронов. Также на регион была осуществлена атака дроном-камикадзе. По данным главы региона, пострадавших и разрушений за отчетный день нет. Статистика свидетельствует о высокой активности украинской армии с понедельника. В среднем количество выпущенных снарядов составляет около 76 в день. При этом 8 декабря наблюдалось резкое снижение активности ВСУ даже по сравнению с предыдущим днем, когда было выпущено 30 боеприпасов. "В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В селе Устинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Также самодельное взрывное устройство было сброшено с дрона на окраине села Дроновка в Грайворонском округе, а в Краснояружском районе окраину села Вязовое обстреляли два раза из артиллерии, добавил губернатор. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, по поселку Ленинский - один минометный снаряд", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913992320.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия