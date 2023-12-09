https://ria.ru/20231209/obstrel-1914772467.html

ВСУ нанесли за ночь более 40 ударов из артиллерии по Херсонской области

ВСУ нанесли за ночь более 40 ударов из артиллерии по Херсонской области - РИА Новости, 09.12.2023

ВСУ нанесли за ночь более 40 ударов из артиллерии по Херсонской области

Украинские войска ночью выпустили из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области России 43 снаряда, за предшествующий день по гражданской... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T11:10

2023-12-09T11:10

2023-12-09T11:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

новая каховка

каховка

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ГЕНИЧЕСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области России 43 снаряда, за предшествующий день по гражданской инфраструктуре населенных пунктов области было 53 попадания из артиллерии противника, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки войска киевского режима выпустили по левому берегу Днепра в Херсонской области в общей сложности 96 снарядов из ствольной артиллерии. 53 удара было нанесено днем, и 43 "прилета" произошло в темное время суток. Под огнем украинской армии оказались 12 населенных пунктов Херсонщины", - сообщил источник. Среди прочего "прилеты" были по Новой Каховке, Каховке, Пролетарке, Песчановке, Корсунке, Алешкам, Днепрянам, Голой Пристани, Кардашинке, Новой Збруевке. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.

https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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херсонская область , происшествия, новая каховка, каховка