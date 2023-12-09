https://ria.ru/20231209/norvegiya-1914748633.html

В Норвегии начали копать могилы из-за происходящего на Украине

В Норвегии начали копать могилы из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 09.12.2023

В Норвегии начали копать могилы из-за происходящего на Украине

Норвежские солдаты проводят тренировочные похороны из-за опасения обострения украинского конфликта, сообщает NRK. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T03:35

2023-12-09T03:35

2023-12-09T09:15

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Норвежские солдаты проводят тренировочные похороны из-за опасения обострения украинского конфликта, сообщает NRK."Сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в 2022 году война пришла на Украину и в Европу. На этот раз они (норвежские солдаты. — Прим. ред.) практикуют активные военные действия, а также моральные издержки участия в войне. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан", — говорится в материале.По словам автора, проводя "тренировочные" похороны, солдаты армии Норвегии психологически готовят себя к потенциальному конфликту. Как отметил сержант Стиан Мо, бойцам важно "тренировать головы", чтобы быть готовыми к войне.Солдат Йенс Эспеланд, побывавший на учебном захоронении своих товарищей, заключил, что стоит подумать и поразмышлять о том, "что на самом деле представляет собой повседневная жизнь". По его словам, к чему-то подобному невозможно подготовиться должным образом.

https://ria.ru/20231208/bayden-1914548059.html

норвегия

украина

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в мире, норвегия, украина, европа