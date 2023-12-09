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В Норвегии начали копать могилы из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 09.12.2023
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03:35 09.12.2023 (обновлено: 09:15 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/norvegiya-1914748633.html
В Норвегии начали копать могилы из-за происходящего на Украине
В Норвегии начали копать могилы из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 09.12.2023
В Норвегии начали копать могилы из-за происходящего на Украине
Норвежские солдаты проводят тренировочные похороны из-за опасения обострения украинского конфликта, сообщает NRK. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T03:35
2023-12-09T09:15
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норвегия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Норвежские солдаты проводят тренировочные похороны из-за опасения обострения украинского конфликта, сообщает NRK.&quot;Сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в 2022 году война пришла на Украину и в Европу. На этот раз они (норвежские солдаты. — Прим. ред.) практикуют активные военные действия, а также моральные издержки участия в войне. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан&quot;, — говорится в материале.По словам автора, проводя "тренировочные" похороны, солдаты армии Норвегии психологически готовят себя к потенциальному конфликту. Как отметил сержант Стиан Мо, бойцам важно "тренировать головы", чтобы быть готовыми к войне.Солдат Йенс Эспеланд, побывавший на учебном захоронении своих товарищей, заключил, что стоит подумать и поразмышлять о том, "что на самом деле представляет собой повседневная жизнь". По его словам, к чему-то подобному невозможно подготовиться должным образом.
https://ria.ru/20231208/bayden-1914548059.html
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в мире, норвегия, украина, европа
В мире, Норвегия, Украина, Европа
В Норвегии начали копать могилы из-за происходящего на Украине

NRK: норвежские солдаты практикуют похороны солдат на фоне украинского конфликта

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Victoria RossМорские пехотинцы НАТО во время тренировочных занятий в Норвегии
Морские пехотинцы НАТО во время тренировочных занятий в Норвегии - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Victoria Ross
Морские пехотинцы НАТО во время тренировочных занятий в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Норвежские солдаты проводят тренировочные похороны из-за опасения обострения украинского конфликта, сообщает NRK.
«

"Сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в 2022 году война пришла на Украину и в Европу. На этот раз они (норвежские солдаты. — Прим. ред.) практикуют активные военные действия, а также моральные издержки участия в войне. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан", — говорится в материале.

По словам автора, проводя "тренировочные" похороны, солдаты армии Норвегии психологически готовят себя к потенциальному конфликту. Как отметил сержант Стиан Мо, бойцам важно "тренировать головы", чтобы быть готовыми к войне.
Солдат Йенс Эспеланд, побывавший на учебном захоронении своих товарищей, заключил, что стоит подумать и поразмышлять о том, "что на самом деле представляет собой повседневная жизнь". По его словам, к чему-то подобному невозможно подготовиться должным образом.
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