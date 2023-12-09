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В Петербурге посетители спорткомплекса напали на охранников
В Петербурге посетители спорткомплекса напали на охранников - РИА Новости, 09.12.2023
В Петербурге посетители спорткомплекса напали на охранников
Двое посетителей напали с ножом на охранников спорткомплекса в Красногвардейском района Петербурга, где проходят соревнования по спортивной борьбе, они... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T18:15
2023-12-09T18:15
2023-12-09T18:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Двое посетителей напали с ножом на охранников спорткомплекса в Красногвардейском района Петербурга, где проходят соревнования по спортивной борьбе, они задержаны, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Полиция оперативно задержала двух нападавших на охранников в спортивном комплексе в Красногвардейском районе", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в субботу в спорткомплексе, расположенном в доме 47-А по улице Коммуны во время проведения соревнований. По данным полиции, в результате двоих охранников госпитализировали с ножевыми ранениями. Правоохранительные органы начали проверку по этому поводу. В расписании дирекции по управлению спортивными сооружениями, в субботу в спортивном комплексе на улице Коммуны проходит региональный турнир по спортивной борьбе памяти Родионова.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге посетители спорткомплекса напали на охранников
МВД: в Петербурге два посетителя спорткомплекса напали на охранников с ножом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости.
Двое посетителей напали с ножом на охранников спорткомплекса в Красногвардейском района Петербурга, где проходят соревнования по спортивной борьбе, они задержаны, сообщает пресс-служба
ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Полиция оперативно задержала двух нападавших на охранников в спортивном комплексе в Красногвардейском районе", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в субботу в спорткомплексе, расположенном в доме 47-А по улице Коммуны во время проведения соревнований. По данным полиции, в результате двоих охранников госпитализировали с ножевыми ранениями.
Правоохранительные органы начали проверку по этому поводу.
В расписании дирекции по управлению спортивными сооружениями, в субботу в спортивном комплексе на улице Коммуны проходит региональный турнир по спортивной борьбе памяти Родионова.
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