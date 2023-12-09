https://ria.ru/20231209/musk-1914866901.html

Хантер Байден раскритиковал Маска за отношение к американской демократии

Хантер Байден раскритиковал Маска за отношение к американской демократии - РИА Новости, 09.12.2023

Хантер Байден раскритиковал Маска за отношение к американской демократии

Сын президента США Хантер Байден раскритиковал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, поскольку тому "плевать" на американскую демократию, а... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T23:00

2023-12-09T23:00

2023-12-09T23:00

в мире

сша

илон маск

хантер байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден раскритиковал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, поскольку тому "плевать" на американскую демократию, а также "плевать на всех, кроме себя" самого, а демократия и свобода голосования в США его и вовсе не волнуют. Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным. "Илону Маску плевать на эту чертову первую поправку (конституции США, защищающей свободу слова - ред.). Ему наплевать на всех, кроме него самого", - сказал он в ходе подкаста американского диджея Moby. Сын президента отметил, что Маска не волнуют ни свобода голосования в США, ни демократия.

https://ria.ru/20231208/bayden-1914569085.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, илон маск, хантер байден