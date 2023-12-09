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Хантер Байден раскритиковал Маска за отношение к американской демократии
Хантер Байден раскритиковал Маска за отношение к американской демократии - РИА Новости, 09.12.2023
Хантер Байден раскритиковал Маска за отношение к американской демократии
Сын президента США Хантер Байден раскритиковал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, поскольку тому "плевать" на американскую демократию, а... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T23:00
2023-12-09T23:00
2023-12-09T23:00
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден раскритиковал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, поскольку тому "плевать" на американскую демократию, а также "плевать на всех, кроме себя" самого, а демократия и свобода голосования в США его и вовсе не волнуют. Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным. "Илону Маску плевать на эту чертову первую поправку (конституции США, защищающей свободу слова - ред.). Ему наплевать на всех, кроме него самого", - сказал он в ходе подкаста американского диджея Moby. Сын президента отметил, что Маска не волнуют ни свобода голосования в США, ни демократия.
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в мире, сша, илон маск, хантер байден
В мире, США, Илон Маск, Хантер Байден
Хантер Байден раскритиковал Маска за отношение к американской демократии
Хантер Байден: Маску плевать на американскую демократию и всех, кроме себя
ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости.
Сын президента США Хантер Байден раскритиковал
американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, поскольку тому "плевать" на американскую демократию, а также "плевать на всех, кроме себя" самого, а демократия и свобода голосования в США его и вовсе не волнуют.
Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным.
"Илону Маску плевать на эту чертову первую поправку (конституции США, защищающей свободу слова - ред.). Ему наплевать на всех, кроме него самого", - сказал он в ходе подкаста американского диджея Moby.
Сын президента отметил, что Маска не волнуют ни свобода голосования в США, ни демократия.
Скандалы с участием сына президента США Хантера Байдена