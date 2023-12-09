https://ria.ru/20231209/moskva-1914781750.html
Источник: в Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии
Источник: в Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 09.12.2023
Источник: в Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии
Мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии, которые были не при исполнении, на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:41
2023-12-09T12:41
2023-12-09T12:51
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии, которые были не при исполнении, на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Мужчина открыл стрельбу, два сотрудника Росгвардии, которые в этот момент находились не при исполнении обязанностей, получили ранения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по данному факту проводится доследственная проверка.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Источник: в Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии
На северо-западе Москвы мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии