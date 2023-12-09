https://ria.ru/20231209/moskva-1914781750.html

Источник: в Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии

Источник: в Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 09.12.2023

Источник: в Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии

Мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии, которые были не при исполнении, на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:41

2023-12-09T12:41

2023-12-09T12:51

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии, которые были не при исполнении, на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Мужчина открыл стрельбу, два сотрудника Росгвардии, которые в этот момент находились не при исполнении обязанностей, получили ранения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по данному факту проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20231209/bryansk-1914780103.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)