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ВСУ потеряли до 35 военных на Запорожском направлении
ВСУ потеряли до 35 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.12.2023
ВСУ потеряли до 35 военных на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение четырём украинским бригадам на запорожском направлении, Киев потерял до 35 солдат, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:27
2023-12-09T14:27
2023-12-09T14:35
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение четырём украинским бригадам на запорожском направлении, Киев потерял до 35 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в МО РФ.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
ВСУ потеряли до 35 военных на Запорожском направлении
МО РФ: на Запорожском направлении потери ВСУ составили до 35 военнослужащих