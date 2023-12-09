https://ria.ru/20231209/mir-1914819922.html

Захарова назвала условие устойчивого мира на Украине

Захарова назвала условие устойчивого мира на Украине - РИА Новости, 09.12.2023

Захарова назвала условие устойчивого мира на Украине

В МИД РФ заявили, что прочный мир на Украине возможен, только если Запад перестанет передавать ей оружие, а она примет новые территориальные реалии, передает... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:16

2023-12-09T16:16

2023-12-09T16:27

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В МИД РФ заявили, что прочный мир на Украине возможен, только если Запад перестанет передавать ей оружие, а она примет новые территориальные реалии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ведомства Марию Захарову. "Россия полагает, что прочный мир с Украиной может наступить только в том случае, если Запад перестанет посылать оружие и если Киев примет "новые территориальные реалии", - говорится в сообщении агентства. Захарова подчеркнула, что Россия открыта к переговорам, но добавила, что на данный момент Москва не видит политической воли в Киеве или на Западе для их проведения. Она указала на то, что Украина хочет, чтобы РФ капитулировала. "Конечно, на основе таких условий мы не будем говорить с кем-либо из украинского руководства", - добавила Захарова. Она отметила, что Россия не допустит существования на своих границах "агрессивного нацистского государства, с территории которого исходит угроза для России и ее соседей". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914801061.html

https://ria.ru/20231209/putin-1914809419.html

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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, нато