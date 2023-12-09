https://ria.ru/20231209/medvedev-1914828283.html

Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа

Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа - РИА Новости, 09.12.2023

Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставки газа в Европу прекратились из-за России. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:10

2023-12-09T17:10

2023-12-09T21:40

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставки газа в Европу прекратились из-за России.Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители."Немец (Шольц. — Прим. ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!" — написал Медведев на своей странице в соцсети X, комментируя заявление Шольца.Поставки газа в Германию существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В ноябре глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не закрывала западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

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