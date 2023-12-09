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Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа - РИА Новости, 09.12.2023
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17:10 09.12.2023 (обновлено: 21:40 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/medvedev-1914828283.html
Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа
Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа - РИА Новости, 09.12.2023
Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставки газа в Европу прекратились из-за России. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:10
2023-12-09T21:40
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставки газа в Европу прекратились из-за России.Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители.&quot;Немец (Шольц. — Прим. ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!&quot; — написал Медведев на своей странице в соцсети X, комментируя заявление Шольца.Поставки газа в Германию существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В ноябре глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не закрывала западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях.
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в мире, дмитрий медведев, германия, европа, россия, природный газ, энергетика, экономика, олаф шольц, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), северный поток
В мире, Дмитрий Медведев, Германия, Европа, Россия, Природный газ, Энергетика, Экономика, Олаф Шольц, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Северный поток
Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа

Медведев назвал ложью слова Шольца о вине РФ в прекращении поставок газа

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставки газа в Европу прекратились из-за России.
Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители.
«

"Немец (Шольц. — Прим. ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!" — написал Медведев на своей странице в соцсети X, комментируя заявление Шольца.

Поставки газа в Германию существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В ноябре глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не закрывала западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях.
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В миреДмитрий МедведевГерманияЕвропаРоссияПриродный газЭнергетикаЭкономикаОлаф ШольцНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Северный поток
 
 
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