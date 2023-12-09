https://ria.ru/20231209/medvedev-1914828283.html
Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа
Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа - РИА Новости, 09.12.2023
Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставки газа в Европу прекратились из-за России. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:10
2023-12-09T17:10
2023-12-09T21:40
в мире
дмитрий медведев
германия
европа
россия
природный газ
энергетика
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909428498_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_f12a533b57f60425d6f51b20c989d20b.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставки газа в Европу прекратились из-за России.Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители."Немец (Шольц. — Прим. ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!" — написал Медведев на своей странице в соцсети X, комментируя заявление Шольца.Поставки газа в Германию существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В ноябре глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не закрывала западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
германия
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909428498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d6895dc2a574ebc98412e25cd7172ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий медведев, германия, европа, россия, природный газ, энергетика, экономика, олаф шольц, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), северный поток
В мире, Дмитрий Медведев, Германия, Европа, Россия, Природный газ, Энергетика, Экономика, Олаф Шольц, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Северный поток
Медведев прокомментировал обвинение Шольца в прекращении поставок газа
Медведев назвал ложью слова Шольца о вине РФ в прекращении поставок газа