https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914840366.html

Следственный комитет поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Следственный комитет поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023

Следственный комитет поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Следственный комитет России в поздравлении медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием подчеркнул, что журналисты медиагруппы даже в самые тяжелые минуты остаются... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T18:30

2023-12-09T18:30

2023-12-09T18:31

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий киселев

маргарита симоньян

россия

миа "россия сегодня"

общество

новости агентства

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Следственный комитет России в поздравлении медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием подчеркнул, что журналисты медиагруппы даже в самые тяжелые минуты остаются верны принципам достоверности, гласности и непредвзятости, сообщило ведомство на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Девятого декабря 2013 года была основана медиагруппа "Россия сегодня"... Они продолжают славные традиции отечественной журналистики и даже в самые тяжелые минуты остаются верны принципам достоверности, гласности и непредвзятости. Благодаря такому подходу медиагруппа завоевала лидерство и заслуженный авторитет в профессиональной среде, а публикуемая МИА "Россия сегодня" информация вызывает доверие у граждан", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что медиагруппа "Россия сегодня" является одним из ведущих средств массовой информации, а ее сотрудники – это сплоченная команда единомышленников, профессионалов своего дела, которые обладают ярко выраженной патриотической позицией. Как отметили в СК, на базе медиагруппы сформирован сильный пул талантливых публицистов, авторов и обозревателей, чьи материалы собирают сотни тысяч просмотров ежедневно. СК РФ отдельно поздравил генерального директора Дмитрия Киселёва и главного редактора Маргариту Симоньян, которые обладают обширными знаниями, непоколебимой гражданской позицией, всегда чувствуют повестку и достойно отвечают на современные вызовы и угрозы. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что медиагруппа располагает крупнейшей сетью военных корреспондентов в зоне специальной военной операции, которые рискуют жизнью, но четко выполняют поставленные задачи. Они самоотверженно и героически освещают работу сотрудников СК России, буквально плечом к плечу вместе с нашими офицерами работают на передовой. Также в рядах журналистов медиагруппы есть потери, это настоящие герои, которые отдали жизнь за возможность говорить правду о ходе проведения СВО. "Поздравляем коллектив медиагруппы с профессиональным праздником и желаем профессиональных успехов, достижения поставленных целей и всего наилучшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914728480.html

https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html

https://radiosputnik.ru/20231208/premiya-1914552833.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), дмитрий киселев, маргарита симоньян, россия, миа "россия сегодня", общество, новости агентства