Следственный комитет поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
СК: журналисты "России сегодня" остаются верны принципам достоверности
Международная медиагруппа "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Следственный комитет России в поздравлении медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием подчеркнул, что журналисты медиагруппы даже в самые тяжелые минуты остаются верны принципам достоверности, гласности и непредвзятости, сообщило ведомство на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Девятого декабря 2013 года была основана медиагруппа "Россия сегодня"... Они продолжают славные традиции отечественной журналистики и даже в самые тяжелые минуты остаются верны принципам достоверности, гласности и непредвзятости. Благодаря такому подходу медиагруппа завоевала лидерство и заслуженный авторитет в профессиональной среде, а публикуемая МИА "Россия сегодня" информация вызывает доверие у граждан", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что медиагруппа "Россия сегодня" является одним из ведущих средств массовой информации, а ее сотрудники – это сплоченная команда единомышленников, профессионалов своего дела, которые обладают ярко выраженной патриотической позицией. Как отметили в СК, на базе медиагруппы сформирован сильный пул талантливых публицистов, авторов и обозревателей, чьи материалы собирают сотни тысяч просмотров ежедневно.
СК РФ отдельно поздравил генерального директора Дмитрия Киселёва и главного редактора Маргариту Симоньян, которые обладают обширными знаниями, непоколебимой гражданской позицией, всегда чувствуют повестку и достойно отвечают на современные вызовы и угрозы.
Пресс-служба ведомства подчеркнула, что медиагруппа располагает крупнейшей сетью военных корреспондентов в зоне специальной военной операции, которые рискуют жизнью, но четко выполняют поставленные задачи. Они самоотверженно и героически освещают работу сотрудников СК России, буквально плечом к плечу вместе с нашими офицерами работают на передовой. Также в рядах журналистов медиагруппы есть потери, это настоящие герои, которые отдали жизнь за возможность говорить правду о ходе проведения СВО.
"Поздравляем коллектив медиагруппы с профессиональным праздником и желаем профессиональных успехов, достижения поставленных целей и всего наилучшего", - говорится в сообщении.