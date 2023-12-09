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Следственный комитет поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
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18:30 09.12.2023 (обновлено: 18:31 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914840366.html
Следственный комитет поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Следственный комитет поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Следственный комитет поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Следственный комитет России в поздравлении медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием подчеркнул, что журналисты медиагруппы даже в самые тяжелые минуты остаются... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T18:30
2023-12-09T18:31
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий киселев
маргарита симоньян
россия
миа "россия сегодня"
общество
новости агентства
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Следственный комитет России в поздравлении медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием подчеркнул, что журналисты медиагруппы даже в самые тяжелые минуты остаются верны принципам достоверности, гласности и непредвзятости, сообщило ведомство на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Девятого декабря 2013 года была основана медиагруппа "Россия сегодня"... Они продолжают славные традиции отечественной журналистики и даже в самые тяжелые минуты остаются верны принципам достоверности, гласности и непредвзятости. Благодаря такому подходу медиагруппа завоевала лидерство и заслуженный авторитет в профессиональной среде, а публикуемая МИА "Россия сегодня" информация вызывает доверие у граждан", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что медиагруппа "Россия сегодня" является одним из ведущих средств массовой информации, а ее сотрудники – это сплоченная команда единомышленников, профессионалов своего дела, которые обладают ярко выраженной патриотической позицией. Как отметили в СК, на базе медиагруппы сформирован сильный пул талантливых публицистов, авторов и обозревателей, чьи материалы собирают сотни тысяч просмотров ежедневно. СК РФ отдельно поздравил генерального директора Дмитрия Киселёва и главного редактора Маргариту Симоньян, которые обладают обширными знаниями, непоколебимой гражданской позицией, всегда чувствуют повестку и достойно отвечают на современные вызовы и угрозы. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что медиагруппа располагает крупнейшей сетью военных корреспондентов в зоне специальной военной операции, которые рискуют жизнью, но четко выполняют поставленные задачи. Они самоотверженно и героически освещают работу сотрудников СК России, буквально плечом к плечу вместе с нашими офицерами работают на передовой. Также в рядах журналистов медиагруппы есть потери, это настоящие герои, которые отдали жизнь за возможность говорить правду о ходе проведения СВО. "Поздравляем коллектив медиагруппы с профессиональным праздником и желаем профессиональных успехов, достижения поставленных целей и всего наилучшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914728480.html
https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), дмитрий киселев, маргарита симоньян, россия, миа "россия сегодня", общество, новости агентства
Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Россия, МИА "Россия сегодня", Общество, Новости агентства
Следственный комитет поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

СК: журналисты "России сегодня" остаются верны принципам достоверности

© РИА НовостиМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
Международная медиагруппа Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости
Международная медиагруппа "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Следственный комитет России в поздравлении медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием подчеркнул, что журналисты медиагруппы даже в самые тяжелые минуты остаются верны принципам достоверности, гласности и непредвзятости, сообщило ведомство на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Девятого декабря 2013 года была основана медиагруппа "Россия сегодня"... Они продолжают славные традиции отечественной журналистики и даже в самые тяжелые минуты остаются верны принципам достоверности, гласности и непредвзятости. Благодаря такому подходу медиагруппа завоевала лидерство и заслуженный авторитет в профессиональной среде, а публикуемая МИА "Россия сегодня" информация вызывает доверие у граждан", - говорится в сообщении.
Медиагруппе Россия сегодня десять лет
Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет
Вчера, 00:00
В ведомстве добавили, что медиагруппа "Россия сегодня" является одним из ведущих средств массовой информации, а ее сотрудники – это сплоченная команда единомышленников, профессионалов своего дела, которые обладают ярко выраженной патриотической позицией. Как отметили в СК, на базе медиагруппы сформирован сильный пул талантливых публицистов, авторов и обозревателей, чьи материалы собирают сотни тысяч просмотров ежедневно.
СК РФ отдельно поздравил генерального директора Дмитрия Киселёва и главного редактора Маргариту Симоньян, которые обладают обширными знаниями, непоколебимой гражданской позицией, всегда чувствуют повестку и достойно отвечают на современные вызовы и угрозы.
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета
8 декабря, 19:39
Пресс-служба ведомства подчеркнула, что медиагруппа располагает крупнейшей сетью военных корреспондентов в зоне специальной военной операции, которые рискуют жизнью, но четко выполняют поставленные задачи. Они самоотверженно и героически освещают работу сотрудников СК России, буквально плечом к плечу вместе с нашими офицерами работают на передовой. Также в рядах журналистов медиагруппы есть потери, это настоящие герои, которые отдали жизнь за возможность говорить правду о ходе проведения СВО.
"Поздравляем коллектив медиагруппы с профессиональным праздником и желаем профессиональных успехов, достижения поставленных целей и всего наилучшего", - говорится в сообщении.
Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом премии "ПРО Образование"
8 декабря, 11:47
 
Следственный комитет России (СК РФ)Дмитрий КиселевМаргарита СимоньянРоссияМИА "Россия сегодня"ОбществоНовости агентства
 
 
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