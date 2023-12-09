Рейтинг@Mail.ru
Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 09.12.2023 (обновлено: 07:00 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914728480.html
Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет
Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет - РИА Новости, 09.12.2023
Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет
Международная медиагруппа "Россия сегодня" отмечает десятилетний юбилей. "Россия сегодня" была создана 9 декабря 2013 года указом президента России Владимира... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T00:00
2023-12-09T07:00
новости агентства
украина
андрей стенин
ростислав журавлев
владимир путин
риа новости
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914728044_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_5cec96235503cb21f9cfe0327f38cec7.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" отмечает десятилетний юбилей. "Россия сегодня" была создана 9 декабря 2013 года указом президента России Владимира Путина на базе агентства РИА Новости и радиостанции "Голос России".Миссия медиагруппы — оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Сейчас "Россия сегодня" — это 3300 сотрудников, десять новостных брендов, сайты на 30 языках, корреспонденты в 127 городах мира, радиовещание в 17 странах."Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников", — отметил Владимир Путин в поздравлении коллективу "России сегодня".Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".Флагманский ресурс медиагруппы, РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Агентство занимает позицию самого цитируемого отечественного СМИ в социальных сетях. Совокупная аудитория РИА Новости в Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube, "Дзен", Twitter и TikTok превышает 11 миллионов подписчиков."Располагая крупнейшей сетью военных корреспондентов в зоне Специальной военной операции, "Россия сегодня" вносит неоценимый вклад во всестороннее и объективное освещение СВО. К огромному сожалению, мы не избежали потерь. В войне, которую развязал в 2014 году в Донбассе киевский режим, пал наш фотограф Андрей Стенин, а этим летом мы похоронили военкора Ростислава Журавлева. Их профессиональный и человеческий подвиг будет всегда служить для нас примером самоотверженного служения своему делу", — подчеркнул генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.C 2014 года "Россия сегодня" проводит конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Это единственная в нашей стране международная площадка, поддерживающая и открывающая миру молодых фотографов в возрасте от 18 до 33 лет.В составе медиагруппы также функционирует радио Sputnik, самая цитируемая радиостанция России.За рубежом "Россию сегодня" представляет международное информационное агентство и радио Sputnik. Оно объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет несколько десятков миллионов посетителей в месяц.В просветительском проекте SputnikPro приняли участие представители уже 85 иностранных государств. На сегодняшний день у медиагруппы свыше ста международных партнеров, включая информационные агентства, телеканалы и университеты. В 2015 году на базе медиагруппы "Россия сегодня" создали издание Украина.ру, которое быстро стало ведущим российским СМИ, освещающим события на Украине.В то время как другой ключевой бренд медиагруппы — ИноСМИ — переводит зарубежные издания с 21 языка для российской аудитории."Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231127/vr-rekonstruktsiya-1912122139.html
https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html
https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html
https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html
https://ria.ru/20231205/briks-1913799284.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914728044_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_bf0298fb83912ebf55020587125968af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, украина, андрей стенин, ростислав журавлев, владимир путин, риа новости, миа "россия сегодня"
Новости агентства, Украина, Андрей Стенин, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"

Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет

© /РИА новостиМедиагруппе "Россия сегодня" десять лет
Медиагруппе Россия сегодня десять лет
© /РИА новости
Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" отмечает десятилетний юбилей. "Россия сегодня" была создана 9 декабря 2013 года указом президента России Владимира Путина на базе агентства РИА Новости и радиостанции "Голос России".
Миссия медиагруппы — оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Сейчас "Россия сегодня" — это 3300 сотрудников, десять новостных брендов, сайты на 30 языках, корреспонденты в 127 городах мира, радиовещание в 17 странах.
«
"Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников", — отметил Владимир Путин в поздравлении коллективу "России сегодня".
Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".
Круглый стол на тему: Куликово поле, Епифань, Херсонес, Судбище: точки идентичности, в рамках которого состоится презентация нового VR-проекта агентства Ворота Куликова поля. Битва за Епифань - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
РИА Новости презентовало VR-реконструкцию битвы за Епифань
27 ноября, 14:10
Флагманский ресурс медиагруппы, РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Агентство занимает позицию самого цитируемого отечественного СМИ в социальных сетях. Совокупная аудитория РИА Новости в Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube, "Дзен", Twitter и TikTok превышает 11 миллионов подписчиков.
"Располагая крупнейшей сетью военных корреспондентов в зоне Специальной военной операции, "Россия сегодня" вносит неоценимый вклад во всестороннее и объективное освещение СВО. К огромному сожалению, мы не избежали потерь. В войне, которую развязал в 2014 году в Донбассе киевский режим, пал наш фотограф Андрей Стенин, а этим летом мы похоронили военкора Ростислава Журавлева. Их профессиональный и человеческий подвиг будет всегда служить для нас примером самоотверженного служения своему делу", — подчеркнул генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"
Вчера, 10:23
C 2014 года "Россия сегодня" проводит конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Это единственная в нашей стране международная площадка, поддерживающая и открывающая миру молодых фотографов в возрасте от 18 до 33 лет.
В составе медиагруппы также функционирует радио Sputnik, самая цитируемая радиостанция России.
Проекты РИА Новости и музея Куликово поле стали частью выставки Россия - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Проекты РИА Новости и музея "Куликово поле" стали частью выставки "Россия"
Вчера, 15:54
За рубежом "Россию сегодня" представляет международное информационное агентство и радио Sputnik. Оно объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет несколько десятков миллионов посетителей в месяц.
В просветительском проекте SputnikPro приняли участие представители уже 85 иностранных государств. На сегодняшний день у медиагруппы свыше ста международных партнеров, включая информационные агентства, телеканалы и университеты.

В 2015 году на базе медиагруппы "Россия сегодня" создали издание Украина.ру, которое быстро стало ведущим российским СМИ, освещающим события на Украине.
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета
Вчера, 19:39
В то время как другой ключевой бренд медиагруппы — ИноСМИ — переводит зарубежные издания с 21 языка для российской аудитории.
"Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС
5 декабря, 09:04
 
Новости агентстваУкраинаАндрей СтенинРостислав ЖуравлевВладимир ПутинРИА НовостиМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала