https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914728480.html

Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет

Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет - РИА Новости, 09.12.2023

Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет

Международная медиагруппа "Россия сегодня" отмечает десятилетний юбилей. "Россия сегодня" была создана 9 декабря 2013 года указом президента России Владимира... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T00:00

2023-12-09T00:00

2023-12-09T07:00

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украина

андрей стенин

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владимир путин

риа новости

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" отмечает десятилетний юбилей. "Россия сегодня" была создана 9 декабря 2013 года указом президента России Владимира Путина на базе агентства РИА Новости и радиостанции "Голос России".Миссия медиагруппы — оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Сейчас "Россия сегодня" — это 3300 сотрудников, десять новостных брендов, сайты на 30 языках, корреспонденты в 127 городах мира, радиовещание в 17 странах."Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников", — отметил Владимир Путин в поздравлении коллективу "России сегодня".Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".Флагманский ресурс медиагруппы, РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Агентство занимает позицию самого цитируемого отечественного СМИ в социальных сетях. Совокупная аудитория РИА Новости в Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube, "Дзен", Twitter и TikTok превышает 11 миллионов подписчиков."Располагая крупнейшей сетью военных корреспондентов в зоне Специальной военной операции, "Россия сегодня" вносит неоценимый вклад во всестороннее и объективное освещение СВО. К огромному сожалению, мы не избежали потерь. В войне, которую развязал в 2014 году в Донбассе киевский режим, пал наш фотограф Андрей Стенин, а этим летом мы похоронили военкора Ростислава Журавлева. Их профессиональный и человеческий подвиг будет всегда служить для нас примером самоотверженного служения своему делу", — подчеркнул генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.C 2014 года "Россия сегодня" проводит конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Это единственная в нашей стране международная площадка, поддерживающая и открывающая миру молодых фотографов в возрасте от 18 до 33 лет.В составе медиагруппы также функционирует радио Sputnik, самая цитируемая радиостанция России.За рубежом "Россию сегодня" представляет международное информационное агентство и радио Sputnik. Оно объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет несколько десятков миллионов посетителей в месяц.В просветительском проекте SputnikPro приняли участие представители уже 85 иностранных государств. На сегодняшний день у медиагруппы свыше ста международных партнеров, включая информационные агентства, телеканалы и университеты. В 2015 году на базе медиагруппы "Россия сегодня" создали издание Украина.ру, которое быстро стало ведущим российским СМИ, освещающим события на Украине.В то время как другой ключевой бренд медиагруппы — ИноСМИ — переводит зарубежные издания с 21 языка для российской аудитории."Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231127/vr-rekonstruktsiya-1912122139.html

https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html

https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html

https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html

https://ria.ru/20231205/briks-1913799284.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости агентства, украина, андрей стенин, ростислав журавлев, владимир путин, риа новости, миа "россия сегодня"