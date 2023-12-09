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В Брянске спасатели начали ликвидировать пожар в торговых павильонах - РИА Новости, 09.12.2023
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11:00 09.12.2023 (обновлено: 11:27 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/mchs-1914770892.html
В Брянске спасатели начали ликвидировать пожар в торговых павильонах
В Брянске спасатели начали ликвидировать пожар в торговых павильонах - РИА Новости, 09.12.2023
В Брянске спасатели начали ликвидировать пожар в торговых павильонах
Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в торговых павильонах в Брянске, горение локализовано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:00
2023-12-09T11:27
происшествия
россия
брянская область
брянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в торговых павильонах в Брянске, горение локализовано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. &quot;В субботу 09.12.2023 в 09.22 в оперативно-дежурную службу ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: город Брянск, Володарский район, улица 2-я Мичурина. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе пяти отделений на пожарных автоцистернах, автолестница, а также служба пожаротушения. По прибытии установлено, что происходит горение в торговых павильонах (одноэтажные, в одном ряду)&quot;, – говорится в сообщении.Уточняется, что на тушении работают два звена газодымозащитной службы, подаются пять пожарных ручных стволов, пожар локализован в 09.49 часов.Позднее в пресс-службе добавили, что открытое горение ликвидировано в 10.34, в результате пожара пострадавших нет, причина устанавливается.
https://ria.ru/20231209/mchs-1914763239.html
россия
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происшествия, россия, брянская область, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Брянске спасатели начали ликвидировать пожар в торговых павильонах

МЧС: в Брянске спасатели ликвидируют пожар в торговых павильонах

© Фото : МЧС Брянской областиЛиквидация пожара в торговых павильонах в Брянске. 9 декабря 2023
Ликвидация пожара в торговых павильонах в Брянске. 9 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : МЧС Брянской области
Ликвидация пожара в торговых павильонах в Брянске. 9 декабря 2023
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в торговых павильонах в Брянске, горение локализовано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
«

"В субботу 09.12.2023 в 09.22 в оперативно-дежурную службу ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: город Брянск, Володарский район, улица 2-я Мичурина. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе пяти отделений на пожарных автоцистернах, автолестница, а также служба пожаротушения. По прибытии установлено, что происходит горение в торговых павильонах (одноэтажные, в одном ряду)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на тушении работают два звена газодымозащитной службы, подаются пять пожарных ручных стволов, пожар локализован в 09.49 часов.
Позднее в пресс-службе добавили, что открытое горение ликвидировано в 10.34, в результате пожара пострадавших нет, причина устанавливается.
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ПроисшествияРоссияБрянская областьБрянскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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