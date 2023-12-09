https://ria.ru/20231209/mchs-1914770892.html

В Брянске спасатели начали ликвидировать пожар в торговых павильонах

В Брянске спасатели начали ликвидировать пожар в торговых павильонах - РИА Новости, 09.12.2023

В Брянске спасатели начали ликвидировать пожар в торговых павильонах

Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в торговых павильонах в Брянске, горение локализовано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T11:00

2023-12-09T11:00

2023-12-09T11:27

происшествия

россия

брянская область

брянск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в торговых павильонах в Брянске, горение локализовано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. "В субботу 09.12.2023 в 09.22 в оперативно-дежурную службу ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: город Брянск, Володарский район, улица 2-я Мичурина. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе пяти отделений на пожарных автоцистернах, автолестница, а также служба пожаротушения. По прибытии установлено, что происходит горение в торговых павильонах (одноэтажные, в одном ряду)", – говорится в сообщении.Уточняется, что на тушении работают два звена газодымозащитной службы, подаются пять пожарных ручных стволов, пожар локализован в 09.49 часов.Позднее в пресс-службе добавили, что открытое горение ликвидировано в 10.34, в результате пожара пострадавших нет, причина устанавливается.

https://ria.ru/20231209/mchs-1914763239.html

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брянская область

брянск

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происшествия, россия, брянская область, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)