https://ria.ru/20231209/mchs-1914763239.html
В Челябинске при пожаре погибли два ребенка
В Челябинске при пожаре погибли два ребенка - РИА Новости, 09.12.2023
В Челябинске при пожаре погибли два ребенка
Мальчик и девочка погибли, их старший брат и родители госпитализированы после возгорания частного дома в садовом товариществе Челябинска ночью 9 декабря,... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T09:37
2023-12-09T09:37
2023-12-09T10:22
происшествия
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челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек - РИА Новости. Мальчик и девочка погибли, их старший брат и родители госпитализированы после возгорания частного дома в садовом товариществе Челябинска ночью 9 декабря, предварительная причина пожара - короткое замыкание тепловентилятора, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, ночью 9 декабря челябинские огнеборцы работали на тушении пожара в садовом доме СНТ "Аэропорт-2". На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось отрытое горение, произошло обрушение кровли дома. Пожар ликвидирован. "В результате пожара погибли девочка 2019 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Травмированы три человека: двое взрослых (родители) и ребенок - мальчик 2015 года рождения… Наиболее вероятно, что причиной пожара послужило короткое замыкание тепловентилятора", - говорится в сообщении. В следственном управлении СК РФ по региону добавили, что следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). СУСК также сообщает, что после пожара в частном доме садового товарищества погибли двое детей, три человека с ожоговыми травмами, в том числе восьмилетний ребенок, госпитализированы в медицинское учреждение, им оказывается квалифицированная помощь. Прокуратурой области организована проверка по факту гибели при пожаре двух детей, сообщает пресс-центр надзорного ведомства.
https://ria.ru/20231208/mchs-1914604505.html
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происшествия, россия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске при пожаре погибли два ребенка
МЧС: два ребенка погибли, их брат и родители пострадали при пожаре в Челябинске