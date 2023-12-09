https://ria.ru/20231209/mashkov-1914777974.html

Машков анонсировал собрание группы избирателей по выдвижению Путина

Машков анонсировал собрание группы избирателей по выдвижению Путина - РИА Новости, 09.12.2023

Машков анонсировал собрание группы избирателей по выдвижению Путина

Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы пройдет в киноконцертном зале "Зарядье" 16 декабря, сообщил... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:09

2023-12-09T12:09

2023-12-09T12:19

политика

зарядье

владимир путин

владимир машков

россия

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы пройдет в киноконцертном зале "Зарядье" 16 декабря, сообщил художественный руководитель "Табакерки" Владимир Машков."Я предложил обратиться в киноконцертный зал "Зарядье", чтобы провести в субботу собрание. Тут же я позвонил Ивану Александровичу Рудину, директору, и он сказал, что поддержит нашу инициативу, и я надеюсь, что наше собрание пройдет в субботу, 16 декабря, в "Зарядье". Собрание группы избирателей", - сказал Машков по итогам установочного заседания инициативной группы по выдвижению Путина на выборы.Предлагается провести 16 декабря собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.В ходе установочного заседания "Единой России" Турчак сообщил о необходимости сформировать группу избирателей, которая должна собраться "большим кругом и принять все необходимые организационные решения для проведения избирательной кампании Владимира Путина"."Есть предложение... провести собрание большой инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты РФ в следующую субботу - 16 декабря", - сказал Турчак.

https://ria.ru/20231209/prosby-1914773374.html

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политика, зарядье, владимир путин, владимир машков, россия, андрей турчак, единая россия