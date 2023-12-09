Машков анонсировал собрание группы избирателей по выдвижению Путина
Машков: собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы пройдет в киноконцертном зале "Зарядье" 16 декабря, сообщил художественный руководитель "Табакерки" Владимир Машков.
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"Я предложил обратиться в киноконцертный зал "Зарядье", чтобы провести в субботу собрание. Тут же я позвонил Ивану Александровичу Рудину, директору, и он сказал, что поддержит нашу инициативу, и я надеюсь, что наше собрание пройдет в субботу, 16 декабря, в "Зарядье". Собрание группы избирателей", - сказал Машков по итогам установочного заседания инициативной группы по выдвижению Путина на выборы.
Предлагается провести 16 декабря собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.
В ходе установочного заседания "Единой России" Турчак сообщил о необходимости сформировать группу избирателей, которая должна собраться "большим кругом и принять все необходимые организационные решения для проведения избирательной кампании Владимира Путина".
"Есть предложение... провести собрание большой инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты РФ в следующую субботу - 16 декабря", - сказал Турчак.