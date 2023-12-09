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Госдеп заявил, что работает над помощью арестованному в России американцу
Госдеп заявил, что работает над помощью арестованному в России американцу - РИА Новости, 09.12.2023
Госдеп заявил, что работает над помощью арестованному в России американцу
Государственный департамент США заявил, что работает над предоставлением необходимой помощи гражданину Штатов Юрию Малеву, арестованному в России по делу о... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T23:38
2023-12-09T23:38
2023-12-09T23:38
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Государственный департамент США заявил, что работает над предоставлением необходимой помощи гражданину Штатов Юрию Малеву, арестованному в России по делу о реабилитации нацизма, сообщил РИА Новости представитель ведомства. Ранее суд в Петербурге арестовал гражданина РФ и США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсети с изображением Георгиевской ленты. По словам представителя госдепа, для ведомства нет более приоритетной задачи, нежели обеспечение безопасности граждан США за рубежом. Он отметил, что госдепу "известно о сообщениях о задержании гражданина США в России". Представитель госдепа добавил, что при задержании гражданина США за рубежом ведомство "работает над оказанием всей необходимой помощи". По данным пресс-службы судов Петербурга, Малеву вменяется два эпизода. В соцсети "Одноклассники" он выложил изображение Георгиевской ленты, которое подписал как "опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань". Также накануне Дня Победы в аналогичной соцсети он выложил фото трупа с текстом "как правильно носить Георгиевскую ленточку".
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в мире, сша, россия, государственный департамент сша, санкт-петербург
В мире, США, Россия, Государственный департамент США, Санкт-Петербург
Госдеп заявил, что работает над помощью арестованному в России американцу
Госдеп заявил, что работает над помощью арестованному в России американцу Малеву
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Государственный департамент США заявил, что работает над предоставлением необходимой помощи гражданину Штатов Юрию Малеву, арестованному в России по делу о реабилитации нацизма, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее суд в Петербурге
арестовал гражданина РФ и США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсети с изображением Георгиевской ленты.
По словам представителя госдепа, для ведомства нет более приоритетной задачи, нежели обеспечение безопасности граждан США за рубежом. Он отметил, что госдепу "известно о сообщениях о задержании гражданина США в России".
Представитель госдепа добавил, что при задержании гражданина США за рубежом ведомство "работает над оказанием всей необходимой помощи".
По данным пресс-службы судов Петербурга, Малеву вменяется два эпизода. В соцсети "Одноклассники" он выложил изображение Георгиевской ленты, которое подписал как "опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань". Также накануне Дня Победы в аналогичной соцсети он выложил фото трупа с текстом "как правильно носить Георгиевскую ленточку".
Источник сообщил о гибели американца в кубанском центре для нелегалов