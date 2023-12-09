https://ria.ru/20231209/kuba-1914751279.html

Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения

Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения - РИА Новости, 09.12.2023

Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения

МЧС России договорилось о развитии сотрудничества с Республикой Куба в деле защиты населения и территорий, сообщили в министерстве. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T05:37

2023-12-09T05:37

2023-12-09T05:37

россия

куба

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15314/00/153140041_0:67:579:393_1920x0_80_0_0_81b53357b07761531dd09ab3510b7ca2.jpg

ГАВАНА, 9 дек - РИА Новости. МЧС России договорилось о развитии сотрудничества с Республикой Куба в деле защиты населения и территорий, сообщили в министерстве. "Стороны высказали заинтересованность в последовательном развитии взаимодействия, включая обмен полезными практиками и кооперацию в образовательной сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что кубинская сторона приняла приглашение принять участие специалистов, проходящих обучение в Академии государственной противопожарной службы МЧС России в программе Международного салона "Комплексная безопасность – 2024". Масштабное мероприятие традиционно состоится в Подмосковье в конце мая-начале июня следующего года. Также кубинские коллеги рассмотрят возможность вступления в Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей. В настоящее время на ее площадке пожарно-спасательный спорт объединяет более 30 стран мира. В переговорах приняли участие статс-секретарь – заместитель главы МЧС России Алексей Серко, министр внутренних дел Кубы Ласаро Альварес Касас и начальник Национального штаба гражданской обороны страны Рамон Пардо Герра. "Российско-кубинское сотрудничество спасательных служб весьма перспективно. МЧС России готово оказать кубинским коллегам содействие в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и поделиться опытом", - сказал директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231205/mir-1913965240.html

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, куба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире