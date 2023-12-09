https://ria.ru/20231209/kuba-1914751279.html
Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения
Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения - РИА Новости, 09.12.2023
Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения
МЧС России договорилось о развитии сотрудничества с Республикой Куба в деле защиты населения и территорий, сообщили в министерстве. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T05:37
2023-12-09T05:37
2023-12-09T05:37
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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ГАВАНА, 9 дек - РИА Новости. МЧС России договорилось о развитии сотрудничества с Республикой Куба в деле защиты населения и территорий, сообщили в министерстве. "Стороны высказали заинтересованность в последовательном развитии взаимодействия, включая обмен полезными практиками и кооперацию в образовательной сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что кубинская сторона приняла приглашение принять участие специалистов, проходящих обучение в Академии государственной противопожарной службы МЧС России в программе Международного салона "Комплексная безопасность – 2024". Масштабное мероприятие традиционно состоится в Подмосковье в конце мая-начале июня следующего года. Также кубинские коллеги рассмотрят возможность вступления в Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей. В настоящее время на ее площадке пожарно-спасательный спорт объединяет более 30 стран мира. В переговорах приняли участие статс-секретарь – заместитель главы МЧС России Алексей Серко, министр внутренних дел Кубы Ласаро Альварес Касас и начальник Национального штаба гражданской обороны страны Рамон Пардо Герра. "Российско-кубинское сотрудничество спасательных служб весьма перспективно. МЧС России готово оказать кубинским коллегам содействие в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и поделиться опытом", - сказал директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231205/mir-1913965240.html
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россия, куба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Куба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения
МЧС: Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения
ГАВАНА, 9 дек - РИА Новости. МЧС России договорилось о развитии сотрудничества с Республикой Куба в деле защиты населения и территорий, сообщили в министерстве.
«
"Стороны высказали заинтересованность в последовательном развитии взаимодействия, включая обмен полезными практиками и кооперацию в образовательной сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кубинская сторона приняла приглашение принять участие специалистов, проходящих обучение в Академии государственной противопожарной службы МЧС России в программе Международного салона "Комплексная безопасность – 2024". Масштабное мероприятие традиционно состоится в Подмосковье
в конце мая-начале июня следующего года.
Также кубинские коллеги рассмотрят возможность вступления в Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей. В настоящее время на ее площадке пожарно-спасательный спорт объединяет более 30 стран мира.
В переговорах приняли участие статс-секретарь – заместитель главы МЧС России Алексей Серко, министр внутренних дел Кубы Ласаро Альварес Касас и начальник Национального штаба гражданской обороны страны Рамон Пардо Герра.
"Российско-кубинское сотрудничество спасательных служб весьма перспективно. МЧС России готово оказать кубинским коллегам содействие в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и поделиться опытом", - сказал директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, слова которого приводятся в сообщении.
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