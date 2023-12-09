https://ria.ru/20231209/krym-1914836691.html
В Крыму прокомментировали угрозу Киева захватить полуостров
В Крыму прокомментировали угрозу Киева захватить полуостров - РИА Новости, 09.12.2023
В Крыму прокомментировали угрозу Киева захватить полуостров
Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал утопией заявление киевских властей о якобы наличии... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T18:01
2023-12-09T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал утопией заявление киевских властей о якобы наличии "наработок", которые "заставят" Россию уйти из Крыма. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью украинским СМИ заявил о подготовке "наработок" на 2024 год, которые вынудят Россию "навсегда уйти" из Крыма. "Сегодня всему миру известно, что вопрос российского Крыма закрыт. С этим не желают смириться только киевские чиновники-утописты. Все их планы и наработки сплошная утопия", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, киевским политикам и чиновникам пока не поздно стоит позаботиться о своей дальнейшей судьбе. "Спецоперация на Украине обязательно достигнет своих целей, и все виновные в кровопролитии будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231209/kiev-1914830259.html
https://ria.ru/20231126/ugrozy-1911943443.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, заур смирнов, рустем умеров, киев, в мире
Россия, Украина, Заур Смирнов, Рустем Умеров, Киев, В мире
В Крыму прокомментировали угрозу Киева захватить полуостров
Представитель крымских татар назвал угрозу Киева захватить полуостров утопией
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал утопией заявление киевских властей о якобы наличии "наработок", которые "заставят" Россию уйти из Крыма.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров
в интервью украинским СМИ заявил о подготовке "наработок" на 2024 год, которые вынудят Россию "навсегда уйти" из Крыма.
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"Сегодня всему миру известно, что вопрос российского Крыма закрыт. С этим не желают смириться только киевские чиновники-утописты. Все их планы и наработки сплошная утопия", - сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, киевским политикам и чиновникам пока не поздно стоит позаботиться о своей дальнейшей судьбе.
"Спецоперация на Украине обязательно достигнет своих целей, и все виновные в кровопролитии будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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