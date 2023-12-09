https://ria.ru/20231209/krym-1914836691.html

В Крыму прокомментировали угрозу Киева захватить полуостров

В Крыму прокомментировали угрозу Киева захватить полуостров - РИА Новости, 09.12.2023

В Крыму прокомментировали угрозу Киева захватить полуостров

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал утопией заявление киевских властей о якобы наличии... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T18:01

2023-12-09T18:01

2023-12-09T18:01

россия

украина

заур смирнов

рустем умеров

киев

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал утопией заявление киевских властей о якобы наличии "наработок", которые "заставят" Россию уйти из Крыма. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью украинским СМИ заявил о подготовке "наработок" на 2024 год, которые вынудят Россию "навсегда уйти" из Крыма. "Сегодня всему миру известно, что вопрос российского Крыма закрыт. С этим не желают смириться только киевские чиновники-утописты. Все их планы и наработки сплошная утопия", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, киевским политикам и чиновникам пока не поздно стоит позаботиться о своей дальнейшей судьбе. "Спецоперация на Украине обязательно достигнет своих целей, и все виновные в кровопролитии будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231209/kiev-1914830259.html

https://ria.ru/20231126/ugrozy-1911943443.html

россия

украина

киев

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, заур смирнов, рустем умеров, киев, в мире