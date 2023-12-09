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Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон
Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон - РИА Новости, 09.12.2023
Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон
Банковские приложения — одни из самых уязвимых, их легко могут атаковать мошенники, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T02:15
2023-12-09T02:15
2023-12-09T09:33
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павел мясоедов
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мошенничество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Банковские приложения — одни из самых уязвимых, их легко могут атаковать мошенники, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Прежде всего смартфоны на Android подвержены атакам вирусов-кейлоггеров, которые помогают злоумышленникам перехватить пароль. Другая категория вирусов — трояны. Они способны управлять телефоном и осуществлять действия от имени пользователей.Преступники атакуют мобильный банк с помощью СМС, оформленных как официальная рассылка, чтобы получить коды для входа в программу. Появляются и фейковые банковские программы — многие банки из-за санкций предлагают скачать приложения в обход официальных магазинов, чем и пользуются хакеры.Эти уловки злоумышленников легко вычислить, если клиент будет тщательно следовать рекомендациям банка, пользоваться антивирусами и установит дополнительную защиту на приложения, подытожил Мясоедов.
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технологии, россия, павел мясоедов, смартфоны, деньги, вклады, мошенничество
Технологии, Россия, Павел Мясоедов, Смартфоны, Деньги, Вклады, Мошенничество
Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон
Эксперт Мясоедов: мошенники воруют деньги со смартфона через вирусы-кейлоггеры
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Банковские приложения — одни из самых уязвимых, их легко могут атаковать мошенники, рассказал в интервью
агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Прежде всего смартфоны на Android подвержены атакам вирусов-кейлоггеров, которые помогают злоумышленникам перехватить пароль. Другая категория вирусов — трояны. Они способны управлять телефоном и осуществлять действия от имени пользователей.
Преступники атакуют мобильный банк с помощью СМС, оформленных как официальная рассылка, чтобы получить коды для входа в программу. Появляются и фейковые банковские программы — многие банки из-за санкций предлагают скачать приложения в обход официальных магазинов, чем и пользуются хакеры.
Эти уловки злоумышленников легко вычислить, если клиент будет тщательно следовать рекомендациям банка, пользоваться антивирусами и установит дополнительную защиту на приложения, подытожил Мясоедов.
Эксперт рассказал о последствиях ответного звонка на незнакомый номер