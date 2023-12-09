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Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон - РИА Новости, 09.12.2023
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02:15 09.12.2023 (обновлено: 09:33 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/krazha-1914741127.html
Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон
Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон - РИА Новости, 09.12.2023
Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон
Банковские приложения — одни из самых уязвимых, их легко могут атаковать мошенники, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T02:15
2023-12-09T09:33
технологии
россия
павел мясоедов
смартфоны
деньги
вклады
мошенничество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Банковские приложения — одни из самых уязвимых, их легко могут атаковать мошенники, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Прежде всего смартфоны на Android подвержены атакам вирусов-кейлоггеров, которые помогают злоумышленникам перехватить пароль. Другая категория вирусов — трояны. Они способны управлять телефоном и осуществлять действия от имени пользователей.Преступники атакуют мобильный банк с помощью СМС, оформленных как официальная рассылка, чтобы получить коды для входа в программу. Появляются и фейковые банковские программы — многие банки из-за санкций предлагают скачать приложения в обход официальных магазинов, чем и пользуются хакеры.Эти уловки злоумышленников легко вычислить, если клиент будет тщательно следовать рекомендациям банка, пользоваться антивирусами и установит дополнительную защиту на приложения, подытожил Мясоедов.
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технологии, россия, павел мясоедов, смартфоны, деньги, вклады, мошенничество
Технологии, Россия, Павел Мясоедов, Смартфоны, Деньги, Вклады, Мошенничество
Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон

Эксперт Мясоедов: мошенники воруют деньги со смартфона через вирусы-кейлоггеры

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Банковские приложения — одни из самых уязвимых, их легко могут атаковать мошенники, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Прежде всего смартфоны на Android подвержены атакам вирусов-кейлоггеров, которые помогают злоумышленникам перехватить пароль. Другая категория вирусов — трояны. Они способны управлять телефоном и осуществлять действия от имени пользователей.
Преступники атакуют мобильный банк с помощью СМС, оформленных как официальная рассылка, чтобы получить коды для входа в программу. Появляются и фейковые банковские программы — многие банки из-за санкций предлагают скачать приложения в обход официальных магазинов, чем и пользуются хакеры.
Эти уловки злоумышленников легко вычислить, если клиент будет тщательно следовать рекомендациям банка, пользоваться антивирусами и установит дополнительную защиту на приложения, подытожил Мясоедов.
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ТехнологииРоссияПавел МясоедовСмартфоныДеньгиВкладыМошенничество
 
 
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