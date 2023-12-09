https://ria.ru/20231209/kravchenko-1914348524.html

Биография Татьяны Кравченко

Биография Татьяны Кравченко - РИА Новости, 09.12.2023

Биография Татьяны Кравченко

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Татьяна Эдуардовна Кравченко (имя при рождении Татьяна Васильевна Токарева, фамилия по... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T00:31

2023-12-09T00:31

2023-12-09T00:31

справки

татьяна кравченко

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Татьяна Эдуардовна Кравченко (имя при рождении Татьяна Васильевна Токарева, фамилия по отчиму – Яковлева) родилась 9 декабря 1953 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк, в составе России). Отец актрисы умер, когда ей было несколько месяцев. Воспитывалась матерью и отчимом, удочерившим ее. Окончив школу, подала документы на химический факультет Донецкого государственного университета, однако не прошла по конкурсу.Спустя год уехала в Москву и поступила в Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина. После первого курса по приглашению актрисы и педагога Аллы Тарасовой перешла на второй курс в Школу-студию МХАТ (художественные руководители курса – Павел Массальский и Алла Тарасова), окончила ее в 1976 году, и была принята в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"), где работает по настоящее время. По совету актера Олега Янковского взяла фамилию своей прабабушки – Кравченко.Дебютировала в театре в главной роли в спектакле "Мои Надежды" по пьесе Михаила Шатрова. В этой постановке играла вместе с народной артисткой СССР Татьяной Пельтцер, которая стала наставницей Татьяны Кравченко и старалась передать начинающей актрисе все секреты актерского мастерстваВ последующие годы сыграла в спектаклях "Трубадур и его друзья", "В списках не значился" Бориса Васильева, "Иванов" Антона Чехова, "Жестокие игры" Алексея Арбузова, "Революционный этюд"и "Диктатура совести" Михаила Шатрова, "Дорогая Памелла" Джона Патрика.Став одной из ведущих актрис театра, Кравченко играла главные роли в спектаклях "Мудрец" по Александру Островскому, "Мистификация" по Николаю Гоголю, "Безумный день, или Женитьба Фигаро"Пьера Бомарше.В настоящее время занята в спектаклях "Под одной крышей" по пьесе Людмилы Разумовской, "Шут Балакирев" Григория Горина, "Женитьба" по мотивам комедии Николая Гоголя.Татьяна Кравченко много играет в антрепризных постановках: "Плачу вперед", "Мужчина для женщин", "Трактирщица", "Столетник", "Замужние невесты", "Бумеранг", "Невероятный сеанс"? "Неугомонный Дух", "Авантюрная семейка, или Как украсть миллион", "Астрономия любви", "Второе дыхание", "Идеальное убийство", "Нюра Чапай", "Ловушка для мужа", "Около любви", "Убей меня, голубчик", "Замужние невесты", "Я остаюсь" и другие.В кино дебютировала в 1977 году в фильме "Приезжая", где сыграла зоотехника Серафиму. Потом было еще несколько незначительных работ. Первая слава пришла к актрисе в 1981 году с выходом на экран ленты "Восьмое чудо света", в которой она перевоплотилась в тренера Лидию Лаврушину.В последующие годы снялась в фильмах "Васса" (1982), "Предчувствие любви" (1982), "Торпедоносцы" (1983), "Леди Макбет Мценского уезда" (1989), "Небеса обетованные" (1991), "Черный квадрат" (1992), "Завещание Сталина" (1993), "Ширли-мырли" (1995), "Дети понедельника" (1997), "Не валяй дурака" (1997) и др. В 2000-х годах Татьяна Кравченко сыграла в таких фильмах и телесериалах "Криминальное танго" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Тайский вояж Степаныча" (2005), "Заколдованный участок" (2006), "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" (2007), "Кто в доме хозяин?" (2006-2007), "Атлантида" (2007-2008) и др.Большую популярность актрисе принесла роль Валентины Будько в сериале "Сваты" (2008-2021).Актриса продолжает сниматься в кино, среди ее работ последних лет: фильмы "Везучий случай!" (2017), "Магдалина" (2018) "Вика-ураган" (2023).Все фильмография актрисы насчитывает более ста фильмов и сериалов.Народная артистка РФ (2002).Награждена орденами Почета (2014) и Дружбы (2021).Является лауреатом театральной премии "Чайка" (1998), премии союза кинематографистов "Созвездие" (2000), премии XVII открытого российского фестиваля кинокомедии "Улыбнись, Россия!" (2016) и премии "Звезда театрала" в номинации "Лучшая женская роль" (2021) и др.Актриса разведена, есть взрослая дочь.

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справки, татьяна кравченко, актеры, россия, театр, кино