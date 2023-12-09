https://ria.ru/20231209/krasnoyarsk-1914761999.html

В Красноярске прошел общероссийский форум по развитию городских сообществ

В Красноярске прошел общероссийский форум по развитию городских сообществ - РИА Новости, 09.12.2023

В Красноярске прошел общероссийский форум по развитию городских сообществ

В Красноярке состоялся XIX "Форум городских сообществ. Муниципальный диалог" по обсуждению развития городских сообществ, сообщается на сайте мэрии города. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T09:27

2023-12-09T09:27

2023-12-09T09:27

красноярск

санкт-петербург

сибирский федеральный университет

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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. В Красноярке состоялся XIX "Форум городских сообществ. Муниципальный диалог" по обсуждению развития городских сообществ, сообщается на сайте мэрии города. "Красноярск стал общероссийской площадкой обсуждения развития городских сообществ. Сегодня в конгресс-холле СФУ открылся XIX Красноярский городской форум "Форум городских сообществ. Муниципальный диалог", - говорится в сообщении. Модератор панельной дискуссии, руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика", ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ, консультант администрации президента, правительства РФ, Минобрнауки Евгений Сжёнов отметил, что Красноярск является достаточно амбициозной площадкой, чтобы обсуждать реализацию крупных программ, важных вопросов формирования сообществ, которые являются драйверами развития не только отдельных территорий, но и всей страны. "На форуме собрались квалифицированные эксперты, мы увидели опыт Красноярска. Считаю, что здесь на высоком уровне отстроена работа с молодёжными сообществами. Особенно понравилось направление по робототехнике, которое развивается на шаг впереди многих и встроено в федеральную повестку", - сказал Сжёнов. В рамках панельной дискуссии участники обсудили механизмы стимулирования развития активных, деятельных городских сообществ, объединенных общей социальной целью. В дискуссии приняли участие красноярцы, федеральные эксперты, гости из Санкт-Петербурга, Выборга, Тольятти, Благовещенска, Выксы, Абакана, представители 16 муниципальных образований и главы 12 муниципальных образований Красноярского края. Также на форуме на отдельных площадках обсудили форматы и технологии работы с сообществами, инфраструктуру молодежной политики, поддержку участников СВО и их семей, успешные практики взаимодействия органов муниципальной власти с жителями. На форуме в частности был представлен опыт Красноярска по активному включению некоммерческих организаций, представителей бизнеса, жителей в обсуждение и решение городских задач. Так, большим событием для многих красноярцев стал проект "Фабрика народных инициатив". Его идею впервые обсуждали ещё на предыдущем городском форуме. Благодаря активности жителей и поддержке главы города Владислава Логинова проект удалось воплотить в этом году. За сезон горожане реализовали больше ста инициатив – это творческие и спортивные акции, праздники двора, тематические мероприятия. "Знаковым стал и проект "ЯРкие Берега", который создавал в летние выходные особую атмосферу на набережных. Мы усилили поддержку инициативных проектов благоустройства и развития городской среды. Вместе с неравнодушными красноярцами в этом году высадили больше 50 тысяч деревьев. Отдельных слов благодарности заслуживают благотворители, волонтеры и земляки, объединившиеся вокруг поддержки наших защитников на СВО. Все они – одна сибирская дивизия, которой мы гордимся. И наш форум в этом году посвящен самому главному – городским сообществам, муниципальному диалогу. Это форум о людях, для людей, об их главенствующем месте в жизни территории", - сказал Логинов.

красноярск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноярск, санкт-петербург, сибирский федеральный университет