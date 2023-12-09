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В Великобритании пожаловались на стаю "ядерных" котов
В Великобритании пожаловались на стаю "ядерных" котов - РИА Новости, 09.12.2023
В Великобритании пожаловались на стаю "ядерных" котов
В городке Сискейл, расположенном вблизи одного из крупнейших ядерных комплексов Великобритании "Селлафилд", появилась стая котов, в чьих фекалиях нашли... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:48
2023-12-09T17:48
2023-12-09T20:08
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В городке Сискейл, расположенном вблизи одного из крупнейших ядерных комплексов Великобритании "Селлафилд", появилась стая котов, в чьих фекалиях нашли плутоний, пишет газета Daily Mail. По данным издания, группа Radiation Free Lakeland (RAFL) проконсультировалась с экспертами и выяснила, что экскременты стаи местных диких кошек, чья численность достигает почти 100 особей, содержат обнаруживаемые следы плутония и цезия. "Стая диких кошек выросла после того, как рабочие "Селлафилда", крупнейшего ядерного объекта в Европе, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб. <...> Но местные протестующие раскритиковали руководителей объекта за то, что они якобы поставили под угрозу близлежащую деревню Сискейл, расположенную менее чем в трех милях от них", — говорится в публикации.Тем не менее руководство комплекса отвергло эту теорию и заявило, что бездомные животные, которых местные жители прозвали "атомными котятами", не представляют опасности для населения. В то же время DM удалось ознакомиться с внутренними документами, согласно которым некоторым сотрудникам "Селлафилда" все-таки грозили дисциплинарными мерами за кормление кошек, но по причине того, что они собираются под офисами.Как рассказала газете сотрудница RAFL, основная проблема с этими радиоактивными животными заключается в том, что их распределяют в приюты и семьи, что, по ее мнению, делать небезопасно.
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в мире, великобритания, европа, англия
В мире, Великобритания, Европа, Англия
В Великобритании пожаловались на стаю "ядерных" котов
Daily Mail: жители британского Сискейла пожаловались на стаю радиоактивных котов
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
В городке Сискейл, расположенном вблизи одного из крупнейших ядерных комплексов Великобритании "Селлафилд", появилась стая котов, в чьих фекалиях нашли плутоний, пишет газета Daily Mail
.
По данным издания, группа Radiation Free Lakeland (RAFL) проконсультировалась с экспертами и выяснила, что экскременты стаи местных диких кошек, чья численность достигает почти 100 особей, содержат обнаруживаемые следы плутония и цезия.
"Стая диких кошек выросла после того, как рабочие "Селлафилда", крупнейшего ядерного объекта в Европе
, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб. <...> Но местные протестующие раскритиковали руководителей объекта за то, что они якобы поставили под угрозу близлежащую деревню Сискейл, расположенную менее чем в трех милях от них", — говорится в публикации.
Ядерный комплекс "Селлафилд" находится на севере Англии на побережье Ирландского моря. Его территория — шесть квадратных километров. По данным Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также ядерных отходов, накопленных за десятилетия разработки ядерного оружия и ввезенных из других стран.
Тем не менее руководство комплекса отвергло эту теорию и заявило, что бездомные животные, которых местные жители прозвали "атомными котятами", не представляют опасности для населения.
В то же время DM удалось ознакомиться с внутренними документами, согласно которым некоторым сотрудникам "Селлафилда" все-таки грозили дисциплинарными мерами за кормление кошек, но по причине того, что они собираются под офисами.
Как рассказала газете сотрудница RAFL, основная проблема с этими радиоактивными животными заключается в том, что их распределяют в приюты и семьи, что, по ее мнению, делать небезопасно.
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