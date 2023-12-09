Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании пожаловались на стаю "ядерных" котов - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 09.12.2023 (обновлено: 20:08 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/koty-1914835239.html
В Великобритании пожаловались на стаю "ядерных" котов
В Великобритании пожаловались на стаю "ядерных" котов - РИА Новости, 09.12.2023
В Великобритании пожаловались на стаю "ядерных" котов
В городке Сискейл, расположенном вблизи одного из крупнейших ядерных комплексов Великобритании "Селлафилд", появилась стая котов, в чьих фекалиях нашли... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:48
2023-12-09T20:08
в мире
великобритания
европа
англия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914833512_0:86:635:443_1920x0_80_0_0_02ccf9837eff9da4bb0e74f967b4e788.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В городке Сискейл, расположенном вблизи одного из крупнейших ядерных комплексов Великобритании "Селлафилд", появилась стая котов, в чьих фекалиях нашли плутоний, пишет газета Daily Mail. По данным издания, группа Radiation Free Lakeland (RAFL) проконсультировалась с экспертами и выяснила, что экскременты стаи местных диких кошек, чья численность достигает почти 100 особей, содержат обнаруживаемые следы плутония и цезия. "Стая диких кошек выросла после того, как рабочие "Селлафилда", крупнейшего ядерного объекта в Европе, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб. &lt;...&gt; Но местные протестующие раскритиковали руководителей объекта за то, что они якобы поставили под угрозу близлежащую деревню Сискейл, расположенную менее чем в трех милях от них", — говорится в публикации.Тем не менее руководство комплекса отвергло эту теорию и заявило, что бездомные животные, которых местные жители прозвали "атомными котятами", не представляют опасности для населения. В то же время DM удалось ознакомиться с внутренними документами, согласно которым некоторым сотрудникам "Селлафилда" все-таки грозили дисциплинарными мерами за кормление кошек, но по причине того, что они собираются под офисами.Как рассказала газете сотрудница RAFL, основная проблема с этими радиоактивными животными заключается в том, что их распределяют в приюты и семьи, что, по ее мнению, делать небезопасно.
https://ria.ru/20230831/kaban-1893427939.html
великобритания
европа
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914833512_0:27:635:503_1920x0_80_0_0_e908426792fe0726714b90eef832a9cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, европа, англия
В мире, Великобритания, Европа, Англия
В Великобритании пожаловались на стаю "ядерных" котов

Daily Mail: жители британского Сискейла пожаловались на стаю радиоактивных котов

© Фото : Radiation Free LakelandКоты, отловленные активистами Radiation Free Lakeland в окрестностях атомной станции
Коты, отловленные активистами Radiation Free Lakeland в окрестностях атомной станции - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : Radiation Free Lakeland
Коты, отловленные активистами Radiation Free Lakeland в окрестностях атомной станции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В городке Сискейл, расположенном вблизи одного из крупнейших ядерных комплексов Великобритании "Селлафилд", появилась стая котов, в чьих фекалиях нашли плутоний, пишет газета Daily Mail.
По данным издания, группа Radiation Free Lakeland (RAFL) проконсультировалась с экспертами и выяснила, что экскременты стаи местных диких кошек, чья численность достигает почти 100 особей, содержат обнаруживаемые следы плутония и цезия.
© AP Photo / DAVE THOMPSONЯдерный комплекс "Селлафилд" в Великобритании
Ядерный комплекс Селлафилд в Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / DAVE THOMPSON
Ядерный комплекс "Селлафилд" в Великобритании
"Стая диких кошек выросла после того, как рабочие "Селлафилда", крупнейшего ядерного объекта в Европе, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб. <...> Но местные протестующие раскритиковали руководителей объекта за то, что они якобы поставили под угрозу близлежащую деревню Сискейл, расположенную менее чем в трех милях от них", — говорится в публикации.

Ядерный комплекс "Селлафилд" находится на севере Англии на побережье Ирландского моря. Его территория — шесть квадратных километров. По данным Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также ядерных отходов, накопленных за десятилетия разработки ядерного оружия и ввезенных из других стран.

Тем не менее руководство комплекса отвергло эту теорию и заявило, что бездомные животные, которых местные жители прозвали "атомными котятами", не представляют опасности для населения.
В то же время DM удалось ознакомиться с внутренними документами, согласно которым некоторым сотрудникам "Селлафилда" все-таки грозили дисциплинарными мерами за кормление кошек, но по причине того, что они собираются под офисами.
Как рассказала газете сотрудница RAFL, основная проблема с этими радиоактивными животными заключается в том, что их распределяют в приюты и семьи, что, по ее мнению, делать небезопасно.
Дикий кабан - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Ученые выяснили, из-за чего в Европе появились радиоактивные кабаны
31 августа, 16:09
 
В миреВеликобританияЕвропаАнглия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала