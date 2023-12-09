Рейтинг@Mail.ru
В Роскосмосе рассказали о выходных для космонавтах на МКС - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/kosmonavty-1914744132.html
В Роскосмосе рассказали о выходных для космонавтах на МКС
В Роскосмосе рассказали о выходных для космонавтах на МКС - РИА Новости, 09.12.2023
В Роскосмосе рассказали о выходных для космонавтах на МКС
Российские космонавты, сейчас работающие на Международной космической станции, получат пять выходных дней на предстоящие новогодние праздники, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T01:13
2023-12-09T01:13
космос - риа наука
земля
роскосмос
наса
европейское космическое агентство
олег кононенко
николай чуб
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские космонавты, сейчас работающие на Международной космической станции, получат пять выходных дней на предстоящие новогодние праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". "Космонавты будут отдыхать с 30 декабря по 1 января, далее рабочие дни. 6-7 января - календарные выходные", - сказал собеседник агентства. Год назад находившийся в эти даты на станции космонавт Сергей Прокопьев рассказал журналистам, что экипаж получил два выходных после Нового года, но даже в праздники был на посту. По его словам, уже 1 января им приходилось выполнять задачи. Новый год на МКС, которая делает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут, наступает, в зависимости от траектории, 15 или 16 раз. Обычно члены экипажа поздравляют друг друга каждый раз, когда праздник наступает там, откуда они родом. На станции существует традиция готовить праздничные угощения из продуктов, которые входят в стандартные рационы, а также из тех товаров, которые присылаются космонавтам по индивидуальным заявкам. Так, в прошлом году, космонавты припасли единственную пачку майонеза, чтобы сделать оливье. Новый 2024 год на МКС встретят россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, прибывшие в сентябре на корабле "Союз МС-24", а также Константин Борисов, который прилетел на американском Crew Dragon в конце августа. Праздник с ними разделят американка Лорал О"Хара (также прилетела на "Союзе МС-25") и коллеги Борисова по экипажу астронавтка НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.
https://ria.ru/20231122/ros-1911077003.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ed2ee01f0fe203350395fe42c9ba9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, роскосмос, наса, европейское космическое агентство, олег кононенко, николай чуб, общество
Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, НАСА, Европейское космическое агентство, Олег Кононенко, Николай Чуб, Общество
В Роскосмосе рассказали о выходных для космонавтах на МКС

Роскосмос: космонавты на МКС получат пять выходных на новогодние праздники

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские космонавты, сейчас работающие на Международной космической станции, получат пять выходных дней на предстоящие новогодние праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
«
"Космонавты будут отдыхать с 30 декабря по 1 января, далее рабочие дни. 6-7 января - календарные выходные", - сказал собеседник агентства.
Год назад находившийся в эти даты на станции космонавт Сергей Прокопьев рассказал журналистам, что экипаж получил два выходных после Нового года, но даже в праздники был на посту. По его словам, уже 1 января им приходилось выполнять задачи.
Новый год на МКС, которая делает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут, наступает, в зависимости от траектории, 15 или 16 раз. Обычно члены экипажа поздравляют друг друга каждый раз, когда праздник наступает там, откуда они родом.
На станции существует традиция готовить праздничные угощения из продуктов, которые входят в стандартные рационы, а также из тех товаров, которые присылаются космонавтам по индивидуальным заявкам. Так, в прошлом году, космонавты припасли единственную пачку майонеза, чтобы сделать оливье.
Новый 2024 год на МКС встретят россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, прибывшие в сентябре на корабле "Союз МС-24", а также Константин Борисов, который прилетел на американском Crew Dragon в конце августа. Праздник с ними разделят американка Лорал О"Хара (также прилетела на "Союзе МС-25") и коллеги Борисова по экипажу астронавтка НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Космонавт сравнил будущий полет РОС с посещением другой планеты
22 ноября, 15:37
 
Космос - РИА НаукаЗемляРоскосмосНАСАЕвропейское космическое агентствоОлег КононенкоНиколай ЧубОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала