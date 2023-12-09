В Роскосмосе рассказали о выходных для космонавтах на МКС
Роскосмос: космонавты на МКС получат пять выходных на новогодние праздники
© Фото : РоскосмосМКС
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские космонавты, сейчас работающие на Международной космической станции, получат пять выходных дней на предстоящие новогодние праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
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"Космонавты будут отдыхать с 30 декабря по 1 января, далее рабочие дни. 6-7 января - календарные выходные", - сказал собеседник агентства.
Год назад находившийся в эти даты на станции космонавт Сергей Прокопьев рассказал журналистам, что экипаж получил два выходных после Нового года, но даже в праздники был на посту. По его словам, уже 1 января им приходилось выполнять задачи.
Новый год на МКС, которая делает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут, наступает, в зависимости от траектории, 15 или 16 раз. Обычно члены экипажа поздравляют друг друга каждый раз, когда праздник наступает там, откуда они родом.
На станции существует традиция готовить праздничные угощения из продуктов, которые входят в стандартные рационы, а также из тех товаров, которые присылаются космонавтам по индивидуальным заявкам. Так, в прошлом году, космонавты припасли единственную пачку майонеза, чтобы сделать оливье.
Новый 2024 год на МКС встретят россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, прибывшие в сентябре на корабле "Союз МС-24", а также Константин Борисов, который прилетел на американском Crew Dragon в конце августа. Праздник с ними разделят американка Лорал О"Хара (также прилетела на "Союзе МС-25") и коллеги Борисова по экипажу астронавтка НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.