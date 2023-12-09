https://ria.ru/20231209/koshka-1914845523.html
В Ленинградской области спасли кошку, лежавшую под завалами сгоревшего дома
В Ленинградской области спасли кошку, лежавшую под завалами сгоревшего дома - РИА Новости, 09.12.2023
В Ленинградской области спасли кошку, лежавшую под завалами сгоревшего дома
Пожарные ГКУ "Леноблпожспас" спасли кошку, больше суток пролежавшую под завалами сгоревшего дома, сообщил комитет правопорядка и безопасности Ленинградской... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T19:03
2023-12-09T19:03
2023-12-09T19:08
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Пожарные ГКУ "Леноблпожспас" спасли кошку, больше суток пролежавшую под завалами сгоревшего дома, сообщил комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Пожар в частном доме произошел в пятницу в городе Мурино. В субботу во время проливки и разбора завалов под металлическим листом пожарные нашли трех кошек. Две из них, к сожалению, погибли, но одна была жива. "Тут же командир отделения 147 пожарной части "Леноблпожспас" Егор приступил к реанимационным действиям: сделал массаж сердца, растер лапки и грудь… и чудо, кошка уже активнее зашевелилась и начала мяукать. К сожалению, травмы у пушистого были серьезные. Бедное животное, по словам пожарных, было "похоже на уголь", его чудом не перепутали со сгоревшими досками", – говорится в сообщении. Животное сначала взяли с собой в автоцистерну, отогрели и отвезли в пожарную часть, где накормили и напоили. Затем кошку отвезли к ветеринару. Ее назвали Шиша. Сообщается, что кошку заберут родители ее спасителя.
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области спасли кошку, лежавшую под завалами сгоревшего дома
В Ленинградской области спасли кошку Шишу, лежавшую под завалами сгоревшего дома
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости.
Пожарные ГКУ "Леноблпожспас" спасли кошку, больше суток пролежавшую под завалами сгоревшего дома, сообщил комитет
правопорядка и безопасности Ленинградской области.
Пожар в частном доме произошел в пятницу в городе Мурино. В субботу во время проливки и разбора завалов под металлическим листом пожарные нашли трех кошек. Две из них, к сожалению, погибли, но одна была жива.
"Тут же командир отделения 147 пожарной части "Леноблпожспас" Егор приступил к реанимационным действиям: сделал массаж сердца, растер лапки и грудь… и чудо, кошка уже активнее зашевелилась и начала мяукать. К сожалению, травмы у пушистого были серьезные. Бедное животное, по словам пожарных, было "похоже на уголь", его чудом не перепутали со сгоревшими досками", – говорится в сообщении.
Животное сначала взяли с собой в автоцистерну, отогрели и отвезли в пожарную часть, где накормили и напоили. Затем кошку отвезли к ветеринару. Ее назвали Шиша.
Сообщается, что кошку заберут родители ее спасителя.
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