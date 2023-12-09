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В Ленинградской области спасли кошку, лежавшую под завалами сгоревшего дома - РИА Новости, 09.12.2023
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19:03 09.12.2023 (обновлено: 19:08 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/koshka-1914845523.html
В Ленинградской области спасли кошку, лежавшую под завалами сгоревшего дома
В Ленинградской области спасли кошку, лежавшую под завалами сгоревшего дома - РИА Новости, 09.12.2023
В Ленинградской области спасли кошку, лежавшую под завалами сгоревшего дома
Пожарные ГКУ "Леноблпожспас" спасли кошку, больше суток пролежавшую под завалами сгоревшего дома, сообщил комитет правопорядка и безопасности Ленинградской... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T19:03
2023-12-09T19:08
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Пожарные ГКУ "Леноблпожспас" спасли кошку, больше суток пролежавшую под завалами сгоревшего дома, сообщил комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Пожар в частном доме произошел в пятницу в городе Мурино. В субботу во время проливки и разбора завалов под металлическим листом пожарные нашли трех кошек. Две из них, к сожалению, погибли, но одна была жива. "Тут же командир отделения 147 пожарной части "Леноблпожспас" Егор приступил к реанимационным действиям: сделал массаж сердца, растер лапки и грудь… и чудо, кошка уже активнее зашевелилась и начала мяукать. К сожалению, травмы у пушистого были серьезные. Бедное животное, по словам пожарных, было "похоже на уголь", его чудом не перепутали со сгоревшими досками", – говорится в сообщении. Животное сначала взяли с собой в автоцистерну, отогрели и отвезли в пожарную часть, где накормили и напоили. Затем кошку отвезли к ветеринару. Ее назвали Шиша. Сообщается, что кошку заберут родители ее спасителя.
https://ria.ru/20231107/kot-1907840467.html
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области спасли кошку, лежавшую под завалами сгоревшего дома

В Ленинградской области спасли кошку Шишу, лежавшую под завалами сгоревшего дома

© Правопорядок и безопасность ЛО/TelegramПожарные ГКУ "Леноблпожспас" спасли кошку, больше суток пролежавшую под завалами сгоревшего дома
Пожарные ГКУ Леноблпожспас спасли кошку, больше суток пролежавшую под завалами сгоревшего дома
© Правопорядок и безопасность ЛО/Telegram
Пожарные ГКУ "Леноблпожспас" спасли кошку, больше суток пролежавшую под завалами сгоревшего дома
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Пожарные ГКУ "Леноблпожспас" спасли кошку, больше суток пролежавшую под завалами сгоревшего дома, сообщил комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.
Пожар в частном доме произошел в пятницу в городе Мурино. В субботу во время проливки и разбора завалов под металлическим листом пожарные нашли трех кошек. Две из них, к сожалению, погибли, но одна была жива.
© Фото : Правопорядок и безопасность ЛО/TelegramСпасенная пожарными ГКУ "Леноблпожспас" кошка, больше суток пролежавшая под завалами сгоревшего дома
Спасенная пожарными ГКУ Леноблпожспас кошка, больше суток пролежавшая под завалами сгоревшего дома - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : Правопорядок и безопасность ЛО/Telegram
Спасенная пожарными ГКУ "Леноблпожспас" кошка, больше суток пролежавшая под завалами сгоревшего дома
"Тут же командир отделения 147 пожарной части "Леноблпожспас" Егор приступил к реанимационным действиям: сделал массаж сердца, растер лапки и грудь… и чудо, кошка уже активнее зашевелилась и начала мяукать. К сожалению, травмы у пушистого были серьезные. Бедное животное, по словам пожарных, было "похоже на уголь", его чудом не перепутали со сгоревшими досками", – говорится в сообщении.
Животное сначала взяли с собой в автоцистерну, отогрели и отвезли в пожарную часть, где накормили и напоили. Затем кошку отвезли к ветеринару. Ее назвали Шиша.
Сообщается, что кошку заберут родители ее спасителя.
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