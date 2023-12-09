https://ria.ru/20231209/kitay-1914754261.html
В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ
В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ
Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T07:13
2023-12-09T07:13
2023-12-09T07:13
чжэцзян
китай
нинбо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/15/1527481528_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_56d029bbfa1c246fccfbf14a38d29267.jpg
ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет, передает агентство Синьхуа. Древнее рисовое поле было обнаружено на территории городского уезда Юйяо города Нинбо провинции Чжэцзян в ходе раскопок, которые проводились с августа по октябрь. Отмечается, что общая площадь раскопок составила тысячу квадратных метров. Археологи нашли три обочины (гребня), девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа, а также тропу, которая, по мнению ученых, могла соединять рисовое поле с поселением. По предварительным оценкам экспертов, находка принадлежит к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду. Ученые считают, что данная находка позволит пролить свет на систему рисовых полей прошлого, а также послужит важным материалом для изучения рисоводства в этом районе.
https://ria.ru/20230918/smi-1896997546.html
чжэцзян
китай
нинбо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/15/1527481528_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_f60addf209c5fa24cfbaff14975ab737.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чжэцзян, китай, нинбо, в мире
Чжэцзян, Китай, Нинбо, В мире
В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ
Синьхуа: на востоке Китая нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет
ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет, передает агентство Синьхуа.
Древнее рисовое поле было обнаружено на территории городского уезда Юйяо города Нинбо
провинции Чжэцзян в ходе раскопок, которые проводились с августа по октябрь. Отмечается, что общая площадь раскопок составила тысячу квадратных метров.
Археологи нашли три обочины (гребня), девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа, а также тропу, которая, по мнению ученых, могла соединять рисовое поле с поселением.
По предварительным оценкам экспертов, находка принадлежит к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду.
Ученые считают, что данная находка позволит пролить свет на систему рисовых полей прошлого, а также послужит важным материалом для изучения рисоводства в этом районе.
Китайские археологи нашли ДНК человека, жившего шесть тысяч лет назад