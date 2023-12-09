https://ria.ru/20231209/kitay-1914754261.html

В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ

В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023

В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ

Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T07:13

2023-12-09T07:13

2023-12-09T07:13

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ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет, передает агентство Синьхуа. Древнее рисовое поле было обнаружено на территории городского уезда Юйяо города Нинбо провинции Чжэцзян в ходе раскопок, которые проводились с августа по октябрь. Отмечается, что общая площадь раскопок составила тысячу квадратных метров. Археологи нашли три обочины (гребня), девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа, а также тропу, которая, по мнению ученых, могла соединять рисовое поле с поселением. По предварительным оценкам экспертов, находка принадлежит к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду. Ученые считают, что данная находка позволит пролить свет на систему рисовых полей прошлого, а также послужит важным материалом для изучения рисоводства в этом районе.

https://ria.ru/20230918/smi-1896997546.html

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чжэцзян, китай, нинбо, в мире