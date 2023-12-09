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В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
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07:13 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/kitay-1914754261.html
В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ
В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ
Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T07:13
2023-12-09T07:13
чжэцзян
китай
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ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет, передает агентство Синьхуа. Древнее рисовое поле было обнаружено на территории городского уезда Юйяо города Нинбо провинции Чжэцзян в ходе раскопок, которые проводились с августа по октябрь. Отмечается, что общая площадь раскопок составила тысячу квадратных метров. Археологи нашли три обочины (гребня), девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа, а также тропу, которая, по мнению ученых, могла соединять рисовое поле с поселением. По предварительным оценкам экспертов, находка принадлежит к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду. Ученые считают, что данная находка позволит пролить свет на систему рисовых полей прошлого, а также послужит важным материалом для изучения рисоводства в этом районе.
https://ria.ru/20230918/smi-1896997546.html
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чжэцзян, китай, нинбо, в мире
Чжэцзян, Китай, Нинбо, В мире
В Китае нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, пишут СМИ

Синьхуа: на востоке Китая нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВыращивание риса
Выращивание риса - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Выращивание риса. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет, передает агентство Синьхуа.
Древнее рисовое поле было обнаружено на территории городского уезда Юйяо города Нинбо провинции Чжэцзян в ходе раскопок, которые проводились с августа по октябрь. Отмечается, что общая площадь раскопок составила тысячу квадратных метров.
Археологи нашли три обочины (гребня), девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа, а также тропу, которая, по мнению ученых, могла соединять рисовое поле с поселением.
По предварительным оценкам экспертов, находка принадлежит к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду.
Ученые считают, что данная находка позволит пролить свет на систему рисовых полей прошлого, а также послужит важным материалом для изучения рисоводства в этом районе.
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